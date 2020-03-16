Dólar sobe e fecha acima de R$ 5 pela primeira vez na história

Dólar fechou acima de R$ 5 pela primeira vez Crédito: Pixabay

Em mais um dia de nervosismo e pânico nos mercados financeiros por conta do avanço do coronavírus, o dólar voltou a se valorizar e fechou em forte alta nesta segunda-feira (16). Pela primeira vez na história, a moeda norte-americana fechou acima de R$ 5, marcando mais um recorde nominal (sem considerar a inflação).

O dólar subiu 5,16%, negociado a R$ 5,0612. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,0685. A tensão se deu após um novo corte surpresa na taxa de juros dos EUA e com mais países fechando fronteiras para tentar frear a pandemia de coronavírus.

Esse foi o primeiro dia útil desde 3 de março em que o Banco Central não realizou nenhuma intervenção no mercado de câmbio com oferta de recursos novos na moeda norte-americana. Sem leilões, o dólar disparou.

Nas duas primeiras semanas de março, a autoridade monetária injetou US$ 15,245 bilhões em recursos novos no mercado do câmbio. Foram US$ 7,245 bilhões em leilões de dólares à vista, US$ 6 bilhões em novas operações de swap cambial, e ainda US$ 2 bilhões em leilões de linha com recompra.