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Mercado estressado

Bolsa cai quase 14% após mais um dia de 'circuit breaker'

Desempenho mostra que a forte volatilidade deve persistir nos mercados financeiros

Publicado em 16 de Março de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 17:54
Bolsa de Valores de São Paulo, a B3 Crédito: MARIVALDO OLIVEIRA/AE
A bolsa brasileira teve mais um dia forte queda nesta segunda-feira (16) e acionou pela quinta vez em seis pregões o mecanismo de "circuit breaker", suspendendo as negociações por 30 minutos. Mostrando que a forte volatilidade deve persistir nos mercados financeiros, o Ibovespa, principal índice da B3, fechou com queda de 13,92%, a 71.168 pontos.
Durante o pregão desta segunda, o índice chegou a tombar mais de 14%, a 70.854 pontos, a mínima da sessão. No acumulado no ano, a perda na Bolsa chega a 38%.
Logo na abertura do pregão, o Ibovespa caiu 12,52%, a 72.321 pontos logo na abertura. Por volta das 12h33, na volta das negociações, o índice se desvalorizava cerca de 8%, chegando a 76 mil pontos.

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Em 2020, já são cinco circuit breakers, número próximo à marca de seis pausas em 2008, ano da crise financeira.
O motivo do tombo desta segunda foi a decisão do FED (banco central americano) de cortar ainda no domingo (15) a taxa de juros do país para perto de zero, nesta que foi a segunda decisão extraordinária causada pelo coronavírus. O calendário do FED previa reunião nesta semana, mas a decisão monetária foi antecipada.
O mercado leu a medida como um indicativo de que a economia do país deve tombar por causa do coronavírus, temor que tem se disseminado pelo mundo.

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