Distribuidora expande armazém em Viana e amplia entregas no ES

Centro de distribuição do Mira, em Viana Crédito: Divulgação

O grupo Mira Transportes está expandindo sua filial no Espírito Santo para atender à forte demanda por distribuição de cargas na região. A empresa aumentou em 34 o número de docas e contratou mais de 100 profissionais para dar conta das novas demandas.

A filial no Espírito Santo está na Rodovia Governador Mário Covas, em Viana/ES, região que se tornou um polo logístico importante para o Estado.

"Desde que inauguramos nossa sede no Espírito Santo, vimos a demanda crescer muito, já que as empresas com atividade por lá procuram por uma distribuição das cargas com qualidade e rapidez. Por isso, decidimos ampliar nossa presença no Estado para atingir novos clientes, mas principalmente, para atender a pedidos dos clientes atuais", afirma o diretor operacional do Grupo Mira, Eduardo Cardoso.

OUTROS INVESTIMENTOS NO SETOR

Outras empresas do setor atacadista e de distribuição também estão ampliando as atividades. O segmento, que faturou cifras bilionárias no ano passado, continua com previsão de crescimento para 2023. Diante disso, são esperados novos investimentos, expansão das estruturas já existentes e mais contratações.

Atualmente, o setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo conta com 2.745 empresas e é responsável por 55 mil empregos diretos e indiretos, com faturamento anual médio de R$ 75 bilhões.

Em Linhares, o centro de distribuição do Cescom (que distribui alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene, entre outros), por exemplo, terá ampliação de 50% do tamanho atual.

Em Colatina, a Unimarka, que distribui alimentos, bebidas, produtos de higiene, saúde, papelaria, entre outros, também prevê expansão das atividades ao longo de 2023.