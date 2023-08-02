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100 novos empregos

Distribuidora expande armazém em Viana e amplia entregas no ES

Setor atacadista e de distribuição está em plena expansão no Espírito Santo. Atualmente, conta com 2.745 empresas no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2023 às 10:56

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 10:56

Centro de distribuição do Mira, em Viana Crédito: Divulgação
O grupo Mira Transportes está expandindo sua filial no Espírito Santo para atender à forte demanda por distribuição de cargas na região. A empresa aumentou em 34 o número de docas e contratou mais de 100 profissionais para dar conta das novas demandas.
A filial no Espírito Santo está na Rodovia Governador Mário Covas, em Viana/ES, região que se tornou um polo logístico importante para o Estado.
"Desde que inauguramos nossa sede no Espírito Santo, vimos a demanda crescer muito, já que as empresas com atividade por lá procuram por uma distribuição das cargas com qualidade e rapidez. Por isso, decidimos ampliar nossa presença no Estado para atingir novos clientes, mas principalmente, para atender a pedidos dos clientes atuais", afirma o diretor operacional do Grupo Mira, Eduardo Cardoso.

OUTROS INVESTIMENTOS NO SETOR

Outras empresas do setor atacadista e de distribuição também estão ampliando as atividades. O segmento, que faturou cifras bilionárias no ano passado, continua com previsão de crescimento para 2023. Diante disso, são esperados novos investimentos, expansão das estruturas já existentes e mais contratações.
Atualmente, o setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo conta com 2.745 empresas e é responsável por 55 mil empregos diretos e indiretos, com faturamento anual médio de R$ 75 bilhões.
Em Linhares, o centro de distribuição do Cescom (que distribui alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene, entre outros), por exemplo, terá ampliação de 50% do tamanho atual.
Em Colatina, a Unimarka, que distribui alimentos, bebidas, produtos de higiene, saúde, papelaria, entre outros, também prevê expansão das atividades ao longo de 2023.
Já na Grande Vitória, a Fio e Ferro Material de Construção está investindo. Recentemente, a área de armazenagem da companhia passou de 5.000 m² para 10.000 m².

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