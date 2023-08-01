Mec Show será realizada de 8 a 10 de agosto, no Pavilhão de Carapina Crédito: Pedro Thiers Calazans Turini/Divulgação

Na próxima semana, começa a 16ª edição da Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e da inovação industrial. O evento será de 8 a 10 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra , e traz uma série de novidades, tendo como pauta principal o ESG, sigla em inglês para "environmental, social e governance", o que significa “ambiental, social e governança”.

Segundo a organização do evento, a economia do mar como estratégia de desenvolvimento local será um dos temas de destaque da feira. A economia do mar envolve a exploração de recursos marinhos, o que abarca desde a pesca e a aquicultura até as atividades náuticas de lazer.

Na arena Tendências, o tema será discutido como estratégia para o futuro da indústria, bem como as oportunidade de comércio e serviços a partir do turismo gerado por esse setor.

Your browser does not support the audio element. Mec Show feira será zero carbono e terá economia do mar entre destaques

"A gente precisa transcender o barril de petróleo e olhar mais longe para as possibilidades que o mar oferece, como fazendas marinhas, construção naval, observação de baleias, portos, píeres e também petróleo", afirma Luiz Henrique Toniato, diretor técnico do Sebrae, instituição que patrocina a feira.

A Mec Show vai ser 20% maior em relação ao ano passado, chegando a 300 marcas expositoras de nove Estados. Também receberá visitantes internacionais e três empresas de fora, de países como Itália, Holanda e Alemanha. A expectativa é superar os R$ 100 milhões em negócios gerados no ano passado.

Acompanhando o tema ESG, a Mec Show 2023 será a primeira feira carbono zero do Estado. A previsão de emissão é de 300 toneladas de carbono, calculados em atividades que vão desde o consumo de energia, atuação nos estandes, carregamento de celular, até o trânsito de veículos no local, alimentação e uso de equipamentos. Todo esse impacto é compensado com créditos de carbono obtido pela parceria Mec Show e Ambify.

Segundo Marcos Milanez, diretor da Milanez & Milaneze, empresa realizadora da feira, o evento vai adquirir R$ 180 mil em créditos de carbono para compensar as emissões de carbono.

Serão 18 mil metros quadrados de feira, 20% maior que a última edição, com aproximadamente 300 marcas expositoras.

No pavilhão 1, estarão as arenas de inovação e conhecimento assinadas pela Findes (Sesi/Senai/IEL). No pavilhão 2, estarão localizadas as arenas de negócios e tendências ESG, com a participação de gestores das grandes plantas industriais do Espírito Santo.

O coordenador técnico da Mec Show, Durval Vieira de Freitas, evidenciou a importância de ter o ESG como tema deste ano e destacou alguns painéis das quatro arenas da feira (Inovação, Conhecimento, Tendências ESG e Negócios). "Na programação deste ano, queremos valorizar o ESG, pois é isso que vai dar sustentabilidade para o nosso crescimento", afirma.

Serão no total 21 painéis nos três dias de evento, com mais de 100 palestrantes. O vice-governador Ricardo Ferraço vai apresentar um deles, sobre tendências e oportunidades no Espírito Santo.

Durval também destacou os encontros sobre a economia do mar e um painel que vai tratar da mulher na indústria. "Falar sobre a economia do mar é importante para mostrar uma série de oportunidades que não enxergamos. E, no painel da mulher na indústria, vamos levar mulheres para apresentarem seu caminho nas empresas", detalha.

O consultor técnico da feira reforça que nesta edição da ES Oil&Gas — que integra a Mec Show —, o foco é negócio, tecnologia e inovação. “Vamos falar muito sobre a questão de hidrogênio, energias alternativas como fotovoltaica e, no assunto offshore, teremos um painel sobre os investimentos nesse seguimento no Brasil, com foco no Espírito Santo em Petróleo e Gás, e investimentos onshore, com a venda de ativos da Petrobras. Além disso, será feito um painel sobre investimentos em siderurgia, mineração e celulose com participação da Arcelor Mittal, Vale, Samarco e Suzano”, disse Durval.

Durval Freitas, coordenador da Mec Show Crédito: Rodrigo Gavini/Divulgação

Rodada de negócios

Após gerar R$ 100 milhões em negócios no ano passado, a Mec Show neste ano está na expectativa de superar essa barreira, visto que a adesão às rodadas de negócios já têm adesão recorde na edição de 2023. Serão 52 mesas âncoras, 299 empresas inscritas e mais de 900 reuniões já agendadas.

Nesse modelo de rodada de negócios, os encontros diretos entre fornecedores e potenciais compradores otimizam tempo e recurso em reuniões rápidas, produtivas e focadas

A rodada será realizada em uma sala, onde uma empresa compradora, em horário pré-agendado, receberá empresas vendedoras que possam ofertar os produtos e serviços demandados por elas. As reuniões têm duração de até 10 minutos, e o vendedor poderá realizar a apresentação de seus produtos e serviços de forma objetiva, além de poder compartilhar seu catálogo, materiais de divulgação da empresa e folders.

Mec Show: como participar

Data: 08 a 10 de agosto

08 a 10 de agosto Local : Pavilhão de Carapina (Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra)



: Pavilhão de Carapina (Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra) Inscrições: O credenciamento de visitantes está liberado e é gratuito para os profissionais da indústria no endereço: www.mecshow.com.br/credenciamento/.