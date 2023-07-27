Vports procura parceiros para desenvolver porto em Barra do Riacho

Vista aérea do Porto de Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Divulgação

O diretor-presidente da Vports, Ilson Hulle, fez um balanço do primeiro ano de atividade da concessão, que terá a duração de 35 anos, destacando a atração de novos negócios. Ressaltou que a empresa, agora, vem procurando parceiros para explorar a área do Porto de Barra do Riacho.

“Estamos observando uma série de movimentos de retomada de operações que tinham saído do Porto de Vitória no passado e iniciamos um novo ciclo de investimentos de R$ 150 milhões em obras no complexo portuário”, destaca.

Para Hulle, Barra do Riacho é uma área nobre do ponto de vista portuário. Os terminais em Aracruz abrigam dois berços com atividades destinadas à movimentação de granel líquido, hoje explorada pela Transpetro, além dos 522 mil m² de área "greenfield", onde ainda poderão ser instalados novos empreendimentos.

“Estamos buscando investidores interessados para entrar conosco em um projeto de exploração dessa área. Hoje podemos ofertar contratos de longe e uma série de benefícios que não tinha na época da empresa pública. Em curto prazo, podemos apresentar um novo negócio para a área de Barra do Riacho”, detalha Hulle.