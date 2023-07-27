Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais investimentos

Vports procura parceiros para desenvolver porto em Barra do Riacho

Empresa que assumiu a concessão da Codesa busca investidor para explorar a área em Aracruz, considerada nobre do ponto de vista portuário

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 18:44

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 jul 2023 às 18:44
Vista aérea do Porto de Barra do Riacho, em Aracruz
Vista aérea do Porto de Barra do Riacho, em Aracruz Crédito: Divulgação
Em setembro, completa um ano que a Vports assumiu os terminais portuários de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, em Aracruz, depois da concessão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). E, nesta quinta-feira (27), o Porto de Vitória foi palco de um carregamento histórico, com o envio do primeiro navio com 30 mil toneladas de lítio verde produzido em Minas Gerais para a China.  O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin
O diretor-presidente da Vports, Ilson Hulle, fez um balanço do primeiro ano de atividade da concessão, que terá a duração de 35 anos, destacando a atração de novos negócios. Ressaltou que a empresa, agora, vem procurando parceiros para explorar a área do Porto de Barra do Riacho.
“Estamos observando uma série de movimentos de retomada de operações que tinham saído do Porto de Vitória no passado e iniciamos um novo ciclo de investimentos de R$ 150 milhões em obras no complexo portuário”, destaca.

Veja Também

Alckmin assina no ES a criação da Zona de Exportação de Aracruz

Para Hulle, Barra do Riacho é uma área nobre do ponto de vista portuário. Os terminais em Aracruz abrigam dois berços com atividades destinadas à movimentação de granel líquido, hoje explorada pela Transpetro, além dos 522 mil m² de área "greenfield", onde ainda poderão ser instalados novos empreendimentos.
“Estamos buscando investidores interessados para entrar conosco em um projeto de exploração dessa área. Hoje podemos ofertar contratos de longe e uma série de benefícios que não tinha na época da empresa pública. Em curto prazo, podemos apresentar um novo negócio para a área de Barra do Riacho”, detalha Hulle.
Ilson Hulle, presidente Vports. Primeira carga de lítio é exportada pelo Porto de Vitória
Ilson Hulle é diretor-presidente da Vports Crédito: Vitor Jubini

LEIA MAIS SOBRE O TEMA

Pós-concessão: Vports e TVV ainda não fecharam readequação de contrato

Vports fecha acordo com Comexport e amplia espaço para carros em Vila Velha

'Momento histórico', diz Alckmin sobre exportação de lítio verde pelo ES

Galpões do Porto de Vitória começam a ser reformados no dia 9 de agosto

Vila Velha vai receber três mil carros vindos em novo navio da China

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Porto de Vitória Vitória (ES) Terminal de Barra do Riacho Núcleo ag Vports
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados