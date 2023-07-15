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Chega em setembro

Vila Velha vai receber três mil carros vindos em novo navio da China

Embarcação pertence a uma nova frota de "navios verdes" e virá para o Espírito Santo após ser batizado no porto do leste chinês, na próxima terça-feira (18)

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2023 às 17:07
Vila Velha vai receber 3 mil carros vindos de novo navio da China
Vila Velha vai receber 3 mil carros vindos de novo navio da China Crédito: Reprodução / Divulgação
O complexo portuário de Vila Velha vai receber da China Ocean Shipping Company (Cosco) o primeiro navio da nova frota verde da companhia, com três mil novos carros. Segundo a prefeitura do município, essa viagem inaugural dá início a uma linha marítima direta e regular, para atender exclusivamente China e Brasil sem a necessidade de transbordo (transferência de uma remessa de um modo de transporte para outro). 
A embarcação tem 225m de comprimento, 33m de largura e capacidade para transportar 68 mil toneladas de cargas. Na próxima terça-feira (18), após solenidade de batismo, o “Green Kimi”, que pertence à nova geração de navios da Cosco, fará a viagem inaugural. A embarcação partirá do Porto de Taicang, na província de Jiangsu (no Leste da China), em direção ao Terminal de Vila Velha (TVV), trazendo três mil novos veículos.
A previsão é que o navio chegue ao Espírito Santo no início de setembro, como explica o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).
“Pelas informações que recebemos da Cosco, o Green Kimi é o navio mais moderno, econômico e de menor emissão de carbono de sua frota. Também é um dos mais avançados do mundo. A embarcação, que opera com baixo consumo de combustível e baixas emissões de gás carbônico, tem previsão de aportar em Vila Velha no dia 5 de setembro, para o desembarque de veículos de ponta, fabricados pelas montadoras chinesas GWM e BYD, entre outras, para atender o mercado brasileiro”, afirma.
“Estamos honrados com a escolha de Vila Velha pela Cosco Holding, como destino de suas operações logísticas internacionais no Brasil. Ficamos extremamente felizes por participar deste processo, atuando como porta de entrada do mercado automotivo nacional, para veículos mais sustentáveis. A tributação desses carros – que são de alta tecnologia e possuem grande valor agregado – certamente nos ajudará a incrementar a receita da prefeitura, para continuarmos investindo em infraestrutura urbana, obras e serviços públicos de boa qualidade”, avalia. 

Mais de 8 mil carros já chegaram a Vila Velha

De acordo com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Carlos Eiras, apenas no primeiro semestre deste ano, mais de oito mil veículos vindos da China já entraram no mercado nacional pelo porto de Vila Velha. O índice está relacionado ao crescente número de pedidos feitos pelas concessionárias brasileiras, incluindo as empresas do grupo capixaba Águia Branca. 
“A estimativa da Cosco é trazer, até o final do ano, 15 mil veículos chineses, principalmente das marcas GWM e BYD, ao complexo portuário de Vila Velha. Daqui, esses carros serão distribuídos a importadores de todo o Brasil. É neste ponto que Vila Velha se destaca, pois sua localização geográfica na Região Sudeste do país é considerada estratégica. A cidade fica num raio de mil quilômetros de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador: os maiores mercados consumidores da América Latina”, adianta Carlos Eiras.

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