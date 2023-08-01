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Negócios

Economista Fábio Bertollo assume a presidência da ES Gás

No início de julho, a Energisa passou a ser a administradora da distribuidora de gás natural do Espírito Santo, privatizada no final de março
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 ago 2023 às 09:59

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 09:59

Fábio Bertollo assume a presidência da ES Gás
Fábio Bertollo assume a presidência da ES Gás Crédito: Divulgação/ ES Gás
Semanas após a Energisa assumir a distribuidora de gás natural do Espírito Santo, privatizada no final de março, a ES Gás tem um novo presidente. O executivo Fábio Bertollo ocupará a cadeira a partir desta terça-feira (1), em substituição a Heber Resende, ocupava o cargo desde a constituição da companhia.
Com mais de 25 anos de experiência em negócios, inclusive na área de energia, Bertollo é economista, pós-graduado em Finanças Estratégicas pela Universidade de Oxford e cursa, no momento, um programa de pós-graduação em Commodity Trading na Université de Genève (Suíça).

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Segundo comunicado enviado pela ES Gás, ele chega à empresa com a missão de ampliar a competitividade e liderar a expansão da distribuidora.
“Nosso foco, agora, será acelerar a implementação do Plano de Negócios para o ciclo 2020-2025, já aprovado junto à Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado (ARSP). Também está na nossa agenda fomentar maior atratividade para novos players industriais, estimular o uso de GNV e a ofertar soluções eficientes e sustentáveis para nossos clientes”, revelou Bertollo.
E destacou: “A empresa está bem estruturada para avançar com a ampliação da rede de distribuição e do volume de gás natural no Espírito Santo.”
Também a partir de agora, Walter Fernando Piazza Júnior assume a diretoria de Assuntos Corporativos, e Fernando Tupan Coragem se torna diretor Administrativo e Financeiro.

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