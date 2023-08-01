Previdência dos servidores do ES rende menos que a poupança há 2 anos

O IPAJM informa que a avaliação do TCEES deve ter se baseado no período abrangido pela pandemia da Covid-19, em que os investidores em todo o mundo sofreram com um mercado muito volátil e desafiador. Mas neste ano, por exemplo, a meta já foi superada em quase dois pontos percentuais e espera-se que, em breve, os resultados ruins do período pandêmico sejam totalmente compensados.

O Instituto informa, ainda, que muitos fatores devem ser analisados antes de se afirmar que o Fundo Previdenciário pode se tornar deficitário. O primeiro ponto é o horizonte de investimento. Os recursos oriundos das contribuições dos segurados, que serão utilizados para pagar seus benefícios no futuro, poderão ficar investidos por mais de trinta anos, e resultados sazonais de curto prazo não afetam significativamente o objetivo futuro.

Historicamente, num horizonte mais longo, tem sido demonstrada a capacidade de atingir e até superar a meta de rentabilidade estabelecida. Outro ponto importante é o atual superávit que o Fundo Previdenciário vem mantendo acumulado. Com mais de 6,5 bilhões de reais investidos, é o quarto RPPS com maior volume de recursos capitalizados. Os estudos atuariais, que são atualizados anualmente, demonstram que o fundo capitalizado do regime de previdência estadual é estruturalmente equilibrado em relação ao seu plano de benefícios e às alíquotas de contribuição, e ainda possui um superávit técnico na sua poupança atual capaz de suportar com boa margem de segurança eventuais acidentes ou distorções em relação ao modelo de cálculo.

Além disso, o Espírito Santo é um dos poucos Estados da federação que possui nota A de Capacidade de Pagamento - CAPAG e também está bem classificado no Índice de Situação Previdenciária - ISP. O ES foi um dos primeiros Estados a implementar a Previdência Complementar, em 2014, e manter essa liderança na implementação da reforma da Previdência, em 2019.

O Relatório de Sustentabilidade, publicado anualmente com o balanço atuarial da autarquia previdenciária, demonstra claramente que a previdência do ES é sustentável e ocupa posição privilegiada em relação aos demais Estados. Por fim, o IPAJM destaca que a equipe que cuida da gestão dos investimentos é experiente e capacitada. Todos possuem certificação profissional acima da média e cumprem rigorosamente todos os requisitos da norma, aplicando os recursos da previdência com o máximo zelo, segurança e responsabilidade.