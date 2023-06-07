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Dia dos Namorados deve movimentar R$ 49 milhões no comércio capixaba

Entre os presentes mais procurados estão roupas, calçados e acessórios, que devem responder por 43% do faturamento na data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 16:23

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 16:23

Presentes de dia dos namorados: comércio aquecido
Presentes de dia dos namorados: comércio aquecido Crédito: Wichai Bopatay/Pixabay
O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 49 milhões em vendas no comércio do Espírito Santo. A estimativa é de que os capixabas desembolsem o valor médio de R$ 250 para comprar presentes, segundo o levantamento da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
Entre os presentes mais procurados estão roupas, calçados e acessórios, que devem responder por 43% do faturamento na data. Eletroeletrônicos e utilidades (30%) e perfumaria e cosméticos (10%) figuram entre os produtos mais desejados.
O Dia dos Namorados movimenta também o setor de serviços, especialmente de alimentação, como bares e restaurantes; presentes personalizados; entre outros.
Para a Fecomércio-ES, a chegada dessa data comemorativa é mais uma oportunidade para impulsionar as vendas e alcançar as metas de fechamento do primeiro trimestre. Em 2023, as condições de consumo menos favoráveis em relação ao mesmo período do ano passado deverão frear avanços mais significativos dos resultados.

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Se confirmada a estimativa de R$ 49 milhões em vendas no Espírito Santo, o resultado representará um recuo real de 5% no faturamento em relação a 2022.
Em todo o Brasil, foi estimada uma queda real de 2,2% em relação ao ano passado e a data deverá movimentar R$ 2,5 bilhões em vendas.
Com expectativas mais baixas de crescimento nas vendas, os estabelecimentos comerciais neste ano deverão trabalhar com o quadro de funcionários já existente. Ainda assim, pela análise da Fecomércio-ES, as vendas serão mais movimentadas no Dia dos Namorados, pois dificilmente as pessoas deixam de presentear em datas especiais.
Os consumidores buscarão o melhor custo-benefício para os presentes e os lojistas devem estar preparados para oferecer descontos e opções para todos os bolsos. As promoções de premiações para os enamorados também têm impacto bastante positivo.

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