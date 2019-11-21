Criação de vagas de emprego: ES tem melhor outubro desde a crise

Quase dois mil novos postos de trabalho foram criado no mês Crédito: Dilgação

Espírito Santo teve saldo positivo de empregos em outubro deste ano, com a criação de 1.913 novos postos de trabalho. Esse é o melhor resultado para um mês de outubro desde a crise econômica, em 2014. Os dados são do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged).

Ao todo, 28,9 mil pessoas foram contratadas no mês e 26,9 mil foram demitidas. Os setores que mais empregaram foram os de comércio e serviços, com 8,2 mil e 11,8 mil respectivamente. Já entre as áreas onde houve mais demissões do que contratações se destacam a indústria de transformação, a construção civil e a agropecuária.

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Os dados da pesquisa mostram ainda que os dez primeiros meses de 2019 tiveram um saldo de empregos maior do que em todo o ano passado. Neste ano, até outubro, houve 20,2 mil admissões a mais do que demissões. Em 2018, esse cálculo ficou em 14 mil.

O setor de serviços foi o que mais se destacou, com a criação de mais de 11 mil novas vagas este ano até outubro. Entre os subsetores, os que mais geraram vagas no Espírito Santo em 2019 foi o de comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos. O saldo nessa área foi de 5,5 mil novos vínculos.

Segundo o diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), Marcelo Saintive, os números são mais um sinal de que a economia está aquecida. "Nesses setores que têm puxado a alta no emprego té aqui, como serviços e comércio, a tendência é de que tenham saldo positivo também nos últimos meses de 2019", afirma.

Além de terminar o ano com mais vagas criadas do que 2018, a expectativa é de que essa tendência de aumento se confirme em 2020. "As projeções do PIB para o ano que vem estão maiores. Se as refromas forem enfrentadas, tudo caminha para uma evolução", prevê Saintive.