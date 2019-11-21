Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trabalho

Criação de vagas de emprego: ES tem melhor outubro desde a crise

Os dez primeiros meses de 2019 tiveram um saldo de empregos maior do que em todo o ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 17:35

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 17:35

Quase dois mil novos postos de trabalho foram criado no mês Crédito: Dilgação
Espírito Santo teve saldo positivo de empregos em outubro deste ano, com a criação de 1.913 novos postos de trabalho. Esse é o melhor resultado para um mês de outubro desde a crise econômica, em 2014. Os dados são do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged).
Ao todo, 28,9 mil pessoas foram contratadas no mês e 26,9 mil foram demitidas. Os setores que mais empregaram foram os de comércio e serviços, com 8,2 mil e 11,8 mil respectivamente. Já entre as áreas onde houve mais demissões do que contratações se destacam a indústria de transformação, a construção civil e a agropecuária.

Veja Também

Desemprego cai, mas cresce número de capixabas que vivem de bicos

Os dados da pesquisa mostram ainda que os dez primeiros meses de 2019 tiveram um saldo de empregos maior do que em todo o ano passado. Neste ano, até outubro, houve 20,2 mil admissões a mais do que demissões. Em 2018, esse cálculo ficou em 14 mil.
O setor de serviços foi o que mais se destacou, com a criação de mais de 11 mil novas vagas este ano até outubro. Entre os subsetores, os que mais geraram vagas no Espírito Santo em 2019 foi o de comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviços técnicos. O saldo nessa área foi de 5,5 mil novos vínculos.
Segundo o diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), Marcelo Saintive, os números são mais um sinal de que a economia está aquecida. "Nesses setores que têm puxado a alta no emprego té aqui, como serviços e comércio, a tendência é de que tenham saldo positivo também nos últimos meses de 2019", afirma. 

Veja Também

Supermercado abre 350 vagas na Grande Vitória e no Sul do ES

Rio Bananal abre processo seletivo com salários até R$ 9,4 mil

Concursos do ES terão cotas de vagas para candidatos negros

Além de terminar o ano com mais vagas criadas do que 2018, a expectativa é de que essa tendência de aumento se confirme em 2020. "As projeções do PIB para o ano que vem estão maiores. Se as refromas forem enfrentadas, tudo caminha para uma evolução",  prevê Saintive.
O presidente da Federação das Indústrias do Espirito Santo (Findes), Leo de Castro, avalia que o emprego é o ponto mais frágil da economia e, por isso, essa tendência de crescimento é promissora.  "A economia como um todo está se recuperando. Esse é mais um indicador de que o país está no caminho do crescimento", diz. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados