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Bancada capixaba

Contarato vota contra reforma da Previdência; Rose e Do Val se ausentam

Texto-base foi aprovado no Senado com 56 votos a favor na noite desta terça (1°)

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2019 às 09:29
Fabiano Contarato (Rede) votou "não" à reforma Crédito: Agência Senado
O senador Fabiano Contarato (Rede) foi o único da bancada capixaba na Casa que votou no primeiro turno a reforma da Previdência, cujo texto-base foi aprovado pelo plenário nesta terça-feira (1º). Ele foi contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
Os outros dois parlamentares do Espírito Santo no Senado, Rose de Freitas (Podemos) e Marcos do Val (Podemos), estavam ausentes na ocasião. Do Val teve uma isquemia no coração e está internado na UTI de um hospital na Serra. Ele passou mal enquanto trabalhava no escritório parlamentar em Vitória, na manhã desta terça, e ainda não há previsão de alta.
Segundo a assessoria da Rose de Freitas, a senadora está representando o Congresso Nacional na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Por isso se ausentou da votação do primeiro turno.
O placar final  no plenário foi de 56 a favor, 19 contra e cinco ausências. 
A proposta de reforma da Previdência foi aprovada na manhã desta terça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e depois foi a plenário, no fim da tarde.  Por lá, o texto-base foi aprovado e os parlamentares começaram a votar os destaques, mas a votação foi adiada e deve ser concluída em sessão marcada para a manhã desta quarta-feira (02).
O texto-base estabelece, entre outros pontos, a imposição de uma idade mínima para os trabalhadores se aposentarem: 65 anos para homens; e 62 anos para mulheres. O texto propõe ainda regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. A PEC foi aprovada, em dois turnos, por deputados e, em primeiro turno, por senadores, que analisam destaques ao texto. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno pelo Senado para ser promulgada pelo Congresso.

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