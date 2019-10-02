Contarato vota contra reforma da Previdência; Rose e Do Val se ausentam

Fabiano Contarato (Rede) votou "não" à reforma Crédito: Agência Senado

O senador Fabiano Contarato (Rede) foi o único da bancada capixaba na Casa que votou no primeiro turno a reforma da Previdência, cujo texto-base foi aprovado pelo plenário nesta terça-feira (1º) . Ele foi contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC)

Os outros dois parlamentares do Espírito Santo no Senado, Rose de Freitas (Podemos) e Marcos do Val (Podemos), estavam ausentes na ocasião. Do Val teve uma isquemia no coração e está internado na UTI de um hospital na Serra. Ele passou mal enquanto trabalhava no escritório parlamentar em Vitória, na manhã desta terça, e ainda não há previsão de alta.

Segundo a assessoria da Rose de Freitas, a senadora está representando o Congresso Nacional na Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Por isso se ausentou da votação do primeiro turno.

O placar final no plenário foi de 56 a favor, 19 contra e cinco ausências.

A proposta de reforma da Previdência foi aprovada na manhã desta terça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e depois foi a plenário, no fim da tarde. Por lá, o texto-base foi aprovado e os parlamentares começaram a votar os destaques, mas a votação foi adiada e deve ser concluída em sessão marcada para a manhã desta quarta-feira (02).