Marcos do Val segue na UTI após problema no coração

O Senador(Podemos) passou a tarde desta terça-feira (1º) internado na UTI cardiovascular do Vitória Apart Hospital, na Serra, onde realizou uma série de exames. Ele

De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, "seu coração apresentou uma isquemia no miocárdio e uma alteração no tamanho, causados por estresse excessivo. A isquemia ocorre quando o fluxo sanguíneo através de uma ou mais de suas artérias coronárias está obstruído". Menos sangue chega ao coração, o que impede que ele receba oxigênio suficiente.