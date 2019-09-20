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Deputado do ES

Deputado Euclério Sampaio tem alta após infarto

Ele não poderá, no entanto, retornar ao trabalho na Assembleia Legislativa na data prevista
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

20 set 2019 às 15:54

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 15:54

Euclério Sampaio, deputado estadual Crédito: Tati Belling/Ales
O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido) teve alta do Hospital Unimed nesta sexta-feira (20). Ele sofreu um infarto no último dia 16 e esperava voltar ao trabalho na Assembleia Legislativa já na próxima segunda-feira (23). Mas isso não será possível.
"Eles (os médicos) pediram para eu ficar em casa por uma semana. Não posso nem fazer caminhada, subir ou descer escadas. É para ficar em repouso", conta Euclério.
O deputado é vice-corregedor da Assembleia. A Corregedoria está às voltas com o caso do deputado Capitão Assumção (PSL), que, em discurso, ofereceu R$ 10 mil a quem matar o suspeito de um assassinato

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