Deputado Euclério Sampaio tem alta após infarto

O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido) teve alta do Hospital Unimed nesta sexta-feira (20). Ele sofreu um infarto no último dia 16 e esperava voltar ao trabalho na Assembleia Legislativa já na próxima segunda-feira (23). Mas isso não será possível.
"Eles (os médicos) pediram para eu ficar em casa por uma semana. Não posso nem fazer caminhada, subir ou descer escadas. É para ficar em repouso", conta Euclério.
O deputado é vice-corregedor da Assembleia. A Corregedoria está às voltas com o caso do deputado Capitão Assumção (PSL), que, em discurso, ofereceu R$ 10 mil a quem matar o suspeito de um assassinato.