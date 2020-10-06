Conta de luz sobe 14% em 11 municípios do Espírito Santo

Os consumidores da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM), que atende 116 mil consumidores em 11 cidades do Noroeste do Espírito Santo, estão pagando mais caro pela energia elétrica. No final do mês de setembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste médio de 14,36% para os clientes residenciais e o de 15,86% para os industriais.
A empresa justificou que o reajuste das tarifas de energia é calculado anualmente pela Aneel, e os índices aprovados foram impactados principalmente pelos custos de aquisição e transmissão de energia, além do pagamento de encargos.
De acordo com a Aneel, esse reajuste poderia ter sido ainda maior. O uso de recursos do empréstimo da "Conta Covid" para cobrir itens financeiros contribuiu para reduzir o efeito médio. A empresa também solicitou o adiamento da aplicação do componente financeiro relacionado à previsão do risco hidrológico. Tais medidas foram responsáveis por aliviar o reajuste em - 13,47% no total.
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA LUZ E FORÇA SANTA MARIA
- Alto Rio Novo
- Pancas
- Águia Branca
- São Gabriel da Palha
- Vila Valério
- São Domingos do Norte
- Governador Lindenberg
- Colatina
- Marilândia
- São Roque do Canaã
- Santa Teresa (Distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis, 25 de Julho)
Em agosto, a Aneel já havia aprovado reajuste para clientes da EDP Espírito Santo, que atende os demais municípios do Estado. As tarifas subiram 5,85% para consumidores residenciais e 10,32% para indústrias.