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Peso no orçamento

Conta de luz sobe 14% em 11 municípios do Espírito Santo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste médio de 14,36% para os clientes residenciais e o de 15,86% para os industriais. Aumento atinge pelo menos 116 mil consumidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 19:34

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 19:34

Empresa Luz e Força Santa Maria
Empresa Luz e Força Santa Maria Crédito: Divulgação/LFSM
Os consumidores da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM), que atende 116 mil consumidores em 11 cidades do Noroeste do Espírito Santo, estão pagando mais caro pela energia elétrica. No final do mês de setembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste médio de 14,36% para os clientes residenciais e o de 15,86% para os industriais.

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A empresa justificou que o reajuste das tarifas de energia é calculado anualmente pela Aneel, e os índices aprovados foram impactados principalmente pelos custos de aquisição e transmissão de energia, além do pagamento de encargos.
De acordo com a Aneel, esse reajuste poderia ter sido ainda maior. O uso de recursos do empréstimo da "Conta Covid" para cobrir itens financeiros contribuiu para reduzir o efeito médio. A empresa também solicitou o adiamento da aplicação do componente financeiro relacionado à previsão do risco hidrológico. Tais medidas foram responsáveis por aliviar o reajuste em - 13,47% no total.
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA LUZ E FORÇA SANTA MARIA
  1. Alto Rio Novo 
  2. Pancas 
  3. Águia Branca 
  4.  São Gabriel da Palha
  5.  Vila Valério 
  6. São Domingos do Norte
  7. Governador Lindenberg 
  8. Colatina 
  9. Marilândia 
  10. São Roque do Canaã 
  11. Santa Teresa (Distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis, 25 de Julho)
Em agosto, a Aneel já havia aprovado reajuste para clientes da EDP Espírito Santo, que atende os demais municípios do Estado. As tarifas subiram 5,85% para consumidores residenciais e 10,32% para indústrias.

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