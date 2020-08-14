Confira os planos de saúde vencedores da pesquisa

A opção das famílias por um plano de saúde é crescente no país. Muitas vezes o serviço está vinculado a uma atividade profissional, mas também há a modalidade individual ou familiar. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Cartão de Todos
A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. Atualmente, ela é formada por 345 cooperativas, tem 116 mil médicos cooperados e atende a 17 milhões de beneficiários. Ao todo, 2.372 hospitais estão credenciados para atendimento da rede, além de oferecer 126 hospitais próprios.
A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável. Mais do que atendimentos ambulatoriais e hospitalares, a operadora cuida da saúde de seus beneficiários de forma preventiva.
A história da empresa começa em 1981, quando foi montada a Clínica São Bernardo, em Colatina, com atendimentos em ortopedia e cardiologia. Quase 20 anos depois, em 1998, decidiu-se pela criação do plano de saúde para atender a população da região. Em 2007, inaugurou o São Bernardo Apart Hospital, ampliando a assistência aos usuários da operadora.
Em 1984, o Bradesco entrou no mercado de planos de saúde e odontológicos com uma ampla rede referenciada. A Bradesco Saúde é especializada em planos corporativos e, desde 2007, seu foco estratégico está voltado para este segmento, incluindo as grandes, médias e pequenas empresas. Atualmente, conta com cerca de 4 milhões de segurados, sendo mais de 96% beneficiários de planos coletivos.
A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001. Atualmente, são mais de 3,5 milhões de famílias filiadas à rede presente em todo o país.