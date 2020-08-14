Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas

Confira os planos de saúde vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:36

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:36

ANS suspende temporariamente a venda de 39 planos de saúde
Cartão de plano de saúde: o serviço é uma opção cada vez mais frequente nas famílias Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A opção das famílias por um plano de saúde é crescente no país. Muitas vezes o serviço está vinculado a uma atividade profissional, mas também há a modalidade individual ou familiar. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Cartão de Todos

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
O Medsênior nasceu em junho de 2010, em Vitória, como um plano de saúde exclusivo para a terceira idade e com a missão de promover o envelhecimento saudável. Mais do que atendimentos ambulatoriais e hospitalares, a operadora cuida da saúde de seus beneficiários de forma preventiva.
A história da empresa começa em 1981, quando foi montada a Clínica São Bernardo, em Colatina, com atendimentos em ortopedia e cardiologia. Quase 20 anos depois, em 1998, decidiu-se pela criação do plano de saúde para atender a população da região. Em 2007, inaugurou o São Bernardo Apart Hospital, ampliando a assistência aos usuários da operadora. 
Em 1984, o Bradesco entrou no mercado de planos de saúde e odontológicos com uma ampla rede referenciada. A Bradesco Saúde é especializada em planos corporativos e, desde 2007, seu foco estratégico está voltado para este segmento, incluindo as grandes, médias e pequenas empresas. Atualmente, conta com cerca de 4 milhões de segurados, sendo mais de 96% beneficiários de planos coletivos.
A ideia do Cartão de Todos surgiu em 1999, quando o presidente e fundador da empresa, Altair Vilar, estava na Alemanha em busca de uma maneira de melhorar a vida no meio industrial em que, na época, estava inserido. A primeira clínica, porém, só foi fundada em 2001. Atualmente, são mais de 3,5 milhões de famílias filiadas à rede presente em todo o país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados