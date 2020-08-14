Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Plano de saúde

Tecnologia e humanização são trunfos valiosos da Unimed

Vencedora em todas as edições do Recall de Marcas da Rede Gazeta, a operadora destaca que o cliente é o eixo central da cooperativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:42

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:42

A Unimed está há 41 anos no mercado do Espírito Santo
A Unimed está há 41 anos no mercado do Espírito Santo Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
A premissa básica que norteia todo o serviço prestado pela Unimed Vitória é o cliente como eixo central do negócio. Mesmo em tempos desafiadores como a pandemia do novo coronavírus, a cooperativa adotou rápidas medidas aliando a tecnologia e a humanização para enfrentar a crise de forma segura. Esse cuidado com as pessoas é tão marcante que levou a instituição a ficar mais uma vez em primeiro lugar na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta.
"Nós somos a única empresa que recebeu o troféu em todas as edições do Prêmio Recall. Esse recorde é nosso. Já são 28 prêmios no total. Após 41 anos no mercado do Espírito Santo, é uma confirmação de que continuamos no caminho certo. Nós somos uma empresa feita por gente para cuidar de gente", destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.
Diante da pandemia, a forma como a instituição cuida dos pacientes precisou ser reinventada. A telemedicina foi adotada como medida emergencial para garantir o atendimento remoto com eficiência. Entre outras ações, também foi implementada a central de atendimento telefônico para tirar dúvidas sobre os sintomas da Covid-19, funcionando como uma teletriagem.
"Outra medida importante é a adoção de um sistema de desinfecção por radiação ultravioleta, com emissão de raios UV-C, no Hospital Unimed Vitória. É um método ainda mais eficiente, adjuvante ao processo de esterilização que já é feito com produtos químicos"
Fernando Ronchi - Diretor-presidente da Unimed Vitória
Para além da tecnologia, a cooperativa passou a investir fortemente na humanização dos atendimentos. "Uma das iniciativas que adotamos neste período é a musicoterapia, em que colaboradores levam música ao vivo, com voz e violão, pelos corredores da UTI e da área destinada aos casos de Covid", pontua Ronchi, acrescentando que visitas virtuais e boletins médicos por videochamadas também foram disponibilizados para os pacientes isolados.

GRANDES NÚMEROS

De acordo com Ronchi, a Unimed Vitória conta com 2,5 mil médicos cooperados e outros 2,5 mil colaboradores. A cooperativa possui, atualmente, mais de 330 mil vidas em sua carteira. Presente em 19 municípios capixabas, a instituição soma, por ano, cerca de dois milhões de consultas, além de 323 mil atendimentos em suas lojas.
Para o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, vencer na pesquisa do Recall é a confirmação de que estão no caminho certo
Para o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, vencer na pesquisa do Recall é a confirmação de que estão no caminho certo Crédito: Unimed Vitória/Divulgação
A Unimed Vitória tem dois grandes diferenciais, afirma Rochi. O primeiro é ter sido criada e administrada por médicos. A trajetória da instituição, portanto, foi baseada sempre em comprometimento com a qualidade no atendimento, desenvolvida a partir da filosofia da marca: o cuidado.
Já o segundo diferencial é sempre seguir os princípios cooperativistas. "A Unimed Vitória é uma das protagonistas do Estado na geração de emprego e renda. Mais do que isso, nós buscamos - pelo resultado econômico e o desenvolvimento social -, a melhoria da qualidade de vida de todos os nossos públicos", finaliza o diretor-presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados