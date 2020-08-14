Tecnologia e humanização são trunfos valiosos da Unimed

A Unimed está há 41 anos no mercado do Espírito Santo Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

A premissa básica que norteia todo o serviço prestado pela Unimed Vitória é o cliente como eixo central do negócio. Mesmo em tempos desafiadores como a pandemia do novo coronavírus, a cooperativa adotou rápidas medidas aliando a tecnologia e a humanização para enfrentar a crise de forma segura. Esse cuidado com as pessoas é tão marcante que levou a instituição a ficar mais uma vez em primeiro lugar na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta.

"Nós somos a única empresa que recebeu o troféu em todas as edições do Prêmio Recall. Esse recorde é nosso. Já são 28 prêmios no total. Após 41 anos no mercado do Espírito Santo, é uma confirmação de que continuamos no caminho certo. Nós somos uma empresa feita por gente para cuidar de gente", destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

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Diante da pandemia, a forma como a instituição cuida dos pacientes precisou ser reinventada. A telemedicina foi adotada como medida emergencial para garantir o atendimento remoto com eficiência. Entre outras ações, também foi implementada a central de atendimento telefônico para tirar dúvidas sobre os sintomas da Covid-19, funcionando como uma teletriagem.

"Outra medida importante é a adoção de um sistema de desinfecção por radiação ultravioleta, com emissão de raios UV-C, no Hospital Unimed Vitória. É um método ainda mais eficiente, adjuvante ao processo de esterilização que já é feito com produtos químicos" Fernando Ronchi - Diretor-presidente da Unimed Vitória

Para além da tecnologia, a cooperativa passou a investir fortemente na humanização dos atendimentos. "Uma das iniciativas que adotamos neste período é a musicoterapia, em que colaboradores levam música ao vivo, com voz e violão, pelos corredores da UTI e da área destinada aos casos de Covid", pontua Ronchi, acrescentando que visitas virtuais e boletins médicos por videochamadas também foram disponibilizados para os pacientes isolados.

GRANDES NÚMEROS

De acordo com Ronchi, a Unimed Vitória conta com 2,5 mil médicos cooperados e outros 2,5 mil colaboradores. A cooperativa possui, atualmente, mais de 330 mil vidas em sua carteira. Presente em 19 municípios capixabas, a instituição soma, por ano, cerca de dois milhões de consultas, além de 323 mil atendimentos em suas lojas.

Para o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, vencer na pesquisa do Recall é a confirmação de que estão no caminho certo Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

A Unimed Vitória tem dois grandes diferenciais, afirma Rochi. O primeiro é ter sido criada e administrada por médicos. A trajetória da instituição, portanto, foi baseada sempre em comprometimento com a qualidade no atendimento, desenvolvida a partir da filosofia da marca: o cuidado.