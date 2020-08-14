Confira os laboratórios de análises clínicas vencedores da pesquisa

3º lugar - Bioclínico

O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha.

Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.