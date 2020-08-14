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Recall de Marcas

Confira os laboratórios de análises clínicas vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:51

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:51

Idoso faz exame de sangue
Exame de sangue é um dos procedimentos que os usuários podem realizar em um laboratório Crédito: Shutterstock
Segurança na hora de receber o exame, unidades modernas e profissionais qualificados são alguns dos fatores que fazem um laboratório de análises clínicas se tornar referência para o público. O espaço é voltado na prestação de serviço em saúde, complementar para a realização de diagnósticos. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Bioclínico

O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha.
Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.
Presente há quase 35 anos no setor de análises clínicas no Estado, o laboratório Bioclínico tornou-se uma das referências em excelência no Espírito Santo na prestação de serviços médicos e de diagnóstico clínico laboratorial. As unidades estão distribuídas em quatro cidades da Grande Vitória: Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.

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