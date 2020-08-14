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Laboratório de análises clínicas

Pretti: qualidade é o segredo para o reconhecimento em ano de desafios

Para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, a empresa precisou se reinventar, garantindo bem-estar e segurança aos pacientes e colaboradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:32

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:32

Matriz do Laboratório Pretti
Durante a pandemia, o laboratório Pretti tem priorizado a segurança dos pacientes e colaboradores Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti
Com mais de 50 anos de história, o Laboratório Pretti precisou se reinventar para atuar na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Neste 2020 de muitas novidades e desafios, a rede  que já possui 25 unidades na Grande Vitória  foi a empresa mais lembrada entre os capixabas no segmento laboratório de análises clínicas, e conquistou o 28º Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.
De acordo com o fundador da rede, Evandro Pretti, o reconhecimento da marca se deve ao comprometimento em oferecer serviços laboratoriais e vacinas de alta qualidade. Nossa empresa foi fundada há 55 anos, e desde então trabalhamos norteados pelos valores da ética, da qualidade, da responsabilidade, da transparência, do comprometimento, da confiabilidade, do desenvolvimento tecnológico e da humanização, pontua.
Durante a pandemia, o laboratório tem priorizado a segurança dos pacientes e colaboradores. Uma das novidades foi a criação de três unidades drive-thru para atendimento dos clientes, com finalidade de reduzir a interação entre as pessoas e, assim, evitar o contágio. O Núcleo de Segurança do Paciente ganhou destaque durante a pandemia, fazendo acompanhamento diário das ações da empresa e monitorando o cumprimento dos mais rígidos protocolos de segurança.
Rafael Cola Pretti, um dos diretores da rede, ressalta que as ações foram desenvolvidas com muita cautela. Estamos na linha de frente. Atendemos pessoas infectadas e, ao mesmo tempo, muitas pessoas com comorbidades e portadoras de diversas patologias, que não podem postergar o tratamento e precisam manter seus exames em dia. O núcleo de segurança do paciente criou soluções com enorme agilidade para mantermos os atendimentos e implementarmos os novos exames da Covid-19, explica.
As unidades do Laboratório Pretti estão distribuídas pelos municípios de Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. A primeira unidade foi instalada no Centro de Vitória, em 1965. Já na década de 1970, foi inaugurada a segunda unidade, também em Vitória, dando início à formação da rede de laboratórios.

DEDICAÇÃO E INVESTIMENTO

Flávio Cola Pretti, também diretor da rede, afirma que a empresa tem como meta, diariamente, fazer a melhor entrega e superar as expectativas dos clientes. Para o diretor, os valores da empresa são os responsáveis pela conquista de importantes prêmios.
Renato Pretti, Flavio Cola Pretti, Evandro Pretti, fundador do laboratório, e Rafael Cola Pretti
Da esquerda para a direita: Renato Pretti, Flavio Cola Pretti, Evandro Pretti, fundador do laboratório, e Rafael Cola Pretti têm compromisso de garantir o melhor atendimento ao público Crédito: Divulgação/Laboratório Pretti
Significa que nosso trabalho diário está sendo reconhecido, significa que entregamos bons resultados e que estamos alinhados com as demandas do mercado. Para nós, é uma honra muito grande saber que os capixabas pensam em nós, quando pensam em exames laboratoriais."
Para continuar na memória dos capixabas, a empresa tem como objetivo manter o padrão de qualidade e a dedicação no atendimento ao cliente. A chave do sucesso, segundo Renato Pretti, que também atua na direção do grupo, está no comprometimento de centenas de colaboradores. Sabemos que não teríamos alcançado esse resultado sem uma equipe que trabalha com tanto amor e foco na gestão da qualidade, e que cuida com tanto carinho dos nossos clientes, comemora.

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