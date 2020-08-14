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Recall de Marcas

Confira as lojas de tintas vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:39

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:39

Latas de tinta coloridas
As tintas dão vida aos ambientes de residências e empresas Crédito: André Zivic/Pixabay
As cores podem transformar um imóvel. Das mais claras aos tons mais escuros, com brilho ou foscas, elas reproduzem personalidade e dão vida ao ambiente. Para ter a mais variada paleta de cores, e também acessórios para a pintura, uma boa loja de tintas é a opção. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Tinbol

A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.
Desde 1974 no mercado capixaba, foi a primeira empresa a se especializar no segmento de tintas no Espírito Santo. A Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem quatro lojas espalhadas por Cariacica, Vitória e Vila Velha.

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