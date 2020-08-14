Confira as lojas de tintas vencedoras da pesquisa

As cores podem transformar um imóvel. Das mais claras aos tons mais escuros, com brilho ou foscas, elas reproduzem personalidade e dão vida ao ambiente. Para ter a mais variada paleta de cores, e também acessórios para a pintura, uma boa loja de tintas é a opção. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020: