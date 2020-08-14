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Loja de tintas

Politintas celebra 45 anos e se consolida como empresa omnichannel

Líder absoluta do Recall, a rede de lojas de tintas integra diversos canais de atendimento para que os clientes tenham uma excelente experiência de compra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:42

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:42

Loja da Politintas em Campo Grande, matriz da rede
Loja da Politintas em Campo Grande, Cariacica, é a matriz e compõe a rede de 16 unidades na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Politintas
Os períodos de instabilidade econômica podem abrir portas para grandes possibilidades. Esse é o caso da Politintas, que, ao longo da sua história, sempre soube aproveitar as oportunidades para fortalecer a sua marca e conquistar mercado.
Em 2020, ao completar 45 anos de atuação, a maior rede de lojas de tintas do Espírito Santo se firma como uma empresa omnichannel, integrando diversos canais de atendimento para que os clientes tenham a melhor experiência de compra possível.
"A Politintas sempre se planeja para o futuro. Por isso, conseguimos driblar com mais facilidade algumas dificuldades, como essas impostas pela pandemia, por exemplo. Hoje, nossas lojas físicas estão mais perto dos clientes e temos, ainda, o nosso e-commerce e o televendas.?Essa diversidade de canais nos permitiu continuar atendendo o público desde o início da crise e isso foi um diferencial"
Vinicius Ventorim - Diretor-executivo da Politintas
Neste mês de agosto, a empresa comemora seu 45º aniversário com uma campanha promocional, com o sorteio de quatro iPhones 11 durante o mês. Tudo isso para presentear quem esteve ao seu lado durante todos esses anos: os clientes.

MARCA FORTE

No topo da pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta desde que o segmento Loja de Tintas foi criado, há 17 anos, o empresário atribui o sucesso da Politintas a um forte e consistente planejamento de marketing ao longo de décadas, com investimentos constantes em comunicação. Mas, segundo ele, para conquistar um espaço na mente e no coração dos consumidores, apenas isso não basta.
Se a empresa faz muita propaganda, mas o atendimento é ruim, a pessoa apaga da memória aquela experiência de compra. Por outro lado, se o atendimento é bom, o cliente sempre se lembra daquela marca. E esse é o grande diferencial da Politintas: temos um atendimento especializado que realmente resolve o problema do cliente. A nossa equipe de vendas passa por treinamentos constantes para oferecer uma consultoria completa sobre tintas e tipos de pintura, destaca Ventorim.
Segundo o diretor, o plano estratégico de expansão da rede traçado para este ano e para 2021 está assegurado. As vendas estão indo bem e todos os investimentos estão mantidos. Seguimos trabalhando para continuar operando da forma mais segura possível, a fim de resguardar a saúde dos nossos colaboradores e clientes.
Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas
Vinicius Ventorim, diretor-executivo da Politintas, aponta que bom atendimento garante que a marca seja sempre lembrada pelo público Crédito: Divulgação/Politintas

NOVO SERVIÇO

Sempre inovando, a Politintas acaba de lançar uma nova ferramenta on-line para facilitar a busca por pintores e outros profissionais qualificados: o Politintas Indica. Basta o cliente acessar o endereço www.politintas.com.br/politintasindica, informar a cidade onde será realizado o trabalho e selecionar o tipo serviço que necessita.
Há diversas opções de atividades, como arte em grafitti/spray, pintura básica (parede interna, externa e janelas), efeitos especiais (cimento queimado e mármore), pintura de estacionamentos e quadras, impermeabilização de superfícies, pintura de fachadas com andaime e muitas outras.

SOBRE A POLITINTAS

Empresa genuinamente capixaba, a Politintas completou 45 anos de mercado no dia 10 de agosto. Com 16 unidades distribuídas na Grande Vitória, é a maior rede de lojas de tintas do Espírito Santo. Atua no segmento de tintas decorativas, industriais e automotivas, além de material para pintura, ferramentas e outros artigos para decoração e manutenção da casa.

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