Confira as lojas de ferragens vencedoras da pesquisa

3º lugar - D&D

Do grupo Bremenkamp, a Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp.

A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos, da base até o acabamento da obra.

A Zacarias Fernandes Moça Ferragens tem como foco o ramo de atividade de Ferramentas Elétricas. A loja está localizada na Vila Rubim, em Vitória.

A Fio e Ferro atua no ramo do comércio de material de construção há mais de 30 anos, e a empresa foi estabelecida na Avenida Leitão da Silva, em Vitória.

A Dalla Bernardina é uma empresa familiar e 100% capixaba. Nasceu em Colatina, no Noroeste do Estado, e hoje possui lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra.