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Recall de Marcas

Confira as lojas de ferragens vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:46

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:46

Construção civil
Na construção civil, as ferragens são indispensáveis para a sustentação da obra Crédito: Shutterstock
Construir, reformar ou ampliar. Não importa o tamanho da obra, mas as ferragens são imprescindíveis para sustentar as estruturas do imóvel. Ter uma loja de referência na área dá mais tranquilidade ao consumidor. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - D&D

Do grupo Bremenkamp, a Casa do Serralheiro foi fundada em 2010, em Cariacica. A empresa começou suas atividades com seis colaboradores que acreditaram na visão empreendedora dos dois sócios, Bárbara e Brendo Bremenkamp.
A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos, da base até o acabamento da obra.
A Zacarias Fernandes Moça Ferragens tem como foco o ramo de atividade de Ferramentas Elétricas. A loja está localizada na Vila Rubim, em Vitória.
A Fio e Ferro atua no ramo do comércio de material de construção há mais de 30 anos, e a empresa foi estabelecida na Avenida Leitão da Silva, em Vitória.
A Dalla Bernardina é uma empresa familiar e 100% capixaba. Nasceu em Colatina, no Noroeste do Estado, e hoje possui lojas situadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e São Mateus, além de um Centro de Distribuição também localizado no município da Serra.
A marca D&D Home Center pertencia ao grupo capixaba Dadalto. Mesmo fora do mercado, ainda está presente na memória dos capixabas.

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