Distriferro diversifica oferta de produtos e investe na venda on-line

Loja da Distriferro, especializada em produtos siderúrgicos: empresa tem plano de expansão ainda para 2020 Crédito: Divulgação/Distriferro

Produtos e serviços de boa qualidade são atributos importantes para uma empresa que quer conquistar seus clientes a cada dia. No entanto, em um mercado tão exigente e competitivo, a rapidez na prestação do serviço acaba se tornando um diferencial imprescindível para o sucesso da marca. Aliando todas essas características, Distriferro se destacou mais uma vez no Recall de Marcas da Rede Gazeta, e foi lembrada pelo público como a melhor empresa no segmento Loja de Ferragens.

Com uma vasta variedade de produtos e serviços na linha de ferragens, como o corte e dobra de chapas, fabricação de calhas rufos venezianas, degraus de escadas, telhas e perfis sob medida, porta de aço manual e automático, entre muitos outros, a Distriferro mantém uma maneira simples de atuar, mas sem perder de vista as mudanças em um mundo cada vez mais informatizado, conduta que conquista novos clientes e ainda mantém os antigos sempre fiéis.

Isso se traduz na filosofia recente da empresa. Além de manter em seu portfólio produtos tradicionais dos 25 anos de atuação no mercado capixaba, a Distriferro também vem investindo em novas linhas exclusivas, para atender a necessidade de cada cliente. Para aumentar o leque de opções, a empresa criou um site e-commerce para compras on-line e também um aplicativo. A proposta é fidelizar e facilitar a vida dos seus parceiros.

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Isso tudo sem perder uma das marcas registradas da empresa: a entrega rápida. Comprando no site até as 10h, o cliente pode receber o produto até no mesmo dia, conforme algumas regras da comercialização on-line. E ainda tem a possibilidade do pagamento com cartão no ato da entrega da compra.

Com três unidades em funcionamento - em Cobilândia, Vila Velha; Jardim América, em Cariacica; e Alterosas, na Serra - a empresa vem se destacando a cada ano, prevendo a ampliação e conquista de novos mercados para abertura de novas filiais ainda em 2020 e também no próximo ano.

A Distriferro tem como seus fundadores, Alexandre Alves Barbosa - atual presidente - e a esposa Ivone Jordaim Barbosa. Com origem familiar, a companhia credita o sucesso ao respeito, à ética e ao trabalho feito com muito carinho.

Alexandre Alves Barbosa, presidente da Distriferro, credita o sucesso da empresa ao trabalho em equipe Crédito: Divulgação/Distriferro