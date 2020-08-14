Confira as instituições particulares de ensino superior vencedoras da pesquisa

2º lugar - Multivix

A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.

Apesar de não ser uma instituição particular, muitos entrevistados citaram a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) durante o Recall de Marcas, que é uma pesquisa espontânea. A instituição, que oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado, completou 66 anos de história em 2020.