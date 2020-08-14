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Recall de Marcas

Confira as instituições particulares de ensino superior vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:53

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:53

Formanda, de beca e capelo, comemora conclusão do curso
Concluir o ensino superior em uma instituição de referência é um diferencial no currículo Crédito: Logon Isbell/Unsplash
Fazer o ensino superior em uma instituição com qualidade educacional pode ser o diferencial no currículo. Além disso, as experiências vividas, como aulas práticas em campo e laboratoriais, e a equipe pedagógica contribuem para a formação do aluno para além das exigências do mercado. No Espírito Santo, muitas instituições particulares se dedicam a garantir uma educação formal qualificada. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Multivix

A Faesa foi fundada em 1972 por Antário Alexandre Theodoro e Waldeth Nunes Theodoro. Inicialmente, ofertava apenas o curso de Administração, no centro de Vitória. Em 1976 a faculdade mudou-se para onde é a sua sede atual, na Ilha de Monte Belo, e já dispõe de mais de 30 cursos.
Apesar de não ser uma instituição particular, muitos entrevistados citaram a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) durante o Recall de Marcas, que é uma pesquisa espontânea. A instituição, que oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado, completou 66 anos de história em 2020.
A Faculdade Multivix possui campi em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além de diversos polos de Ensino a Distância (EAD). Está presente no mercado capixaba há 20 anos, destacando-se pela oferta de cursos nas quatro áreas do conhecimento: agrárias, humanas, saúde e exatas.

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