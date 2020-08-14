Confira as clínicas de diagnóstico por imagem vencedoras da pesquisa

O diagnóstico por imagem é um exame complementar para a avaliação médica, que permite identificar eventuais problemas de saúde, analisar a gravidade da doença, bem como sua extensão e danos. Do já conhecido raio-x até os métodos mais modernos, como a ultrasonografia e a tomografia computadorizada, é indispensável ter confiança na empresa na hora de realizar esses procedimentos. Confira os vencedores deste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Bio Scan
O Multiscan está há 26 anos no mercado capixaba, com unidades em Vitória e Vila Velha. A clínica de diagnóstico por imagem conta com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração que garantem a seus clientes o melhor da sua especialidade no Espírito Santo. Além disso, foi pioneiro em diversas tecnologias em exames por imagem no Estado.
O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado em Vitória, agora é uma unidade da Multiscan, mas a marca continua sendo lembrada pelas pessoas.
Fundada em 1978, a Clínica Radiológica Hélio Ribeiro Santos é uma das pioneiras no serviço de radiodiagnóstico da cidade de Vitória. Ela se destaca por sua qualidade e comprometimento. Em 2007, a clínica investiu na expansão das instalações e se tornou a Multimagem Diagnósticos. Ao longo das últimas quatro décadas, a empresa expandiu tanto a sua área física quanto inovou em tecnologia.
A primeira clínica da Bio Scan foi inaugurada, em maio de 2006, nas dependências do Hospital Meridional. Ela é pioneira em diagnóstico por imagem em Cariacica, e sempre contou com profissionais altamente capacitados. Atua hoje com unidades em quatro cidades, distribuídas na Grande Vitória e no Norte do Espírito Santo.