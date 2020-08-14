Multiscan revela em imagens o cuidado com seus clientes

Unidade do Multiscan na Praia da Costa, em Vila Velha: a empresa também atende em Vitória e na Serra Crédito: Divulgação/Multiscan

Em um momento de fragilidade, como a busca pelo esclarecimento de uma doença, o tratamento e o atendimento oferecidos a um cliente são fundamentais para que se estabeleça uma relação de confiança e credibilidade. E foi com essa conduta, para garantir o bem-estar do seu público, que o Multiscan tornou-se a empresa mais lembrada no segmento clínica de diagnóstico por imagem do Recall de Marcas da Rede Gazeta.

Com 26 anos de atuação no mercado, o Multiscan é referência na realização de diagnósticos através de exames por imagem no Espírito Santo. Para se estabelecer nesse patamar, o foco da atenção é o cliente, como destaca o diretor-administrativo da empresa, Filipe Maia.

Precisamos oferecer ao público qualidade em diagnóstico e atendimento humanizado. Nas unidades da rede, criamos uma relação de confiança com o cliente, baseada na segurança que oferecemos ao realizar e entregar diagnósticos, seja por imagem, seja de análises clínicas, observa.

A empresa também sempre está empenhada em aprimorar etapas fundamentais do processo de atendimento, como marcação de exames; atenção dispensada na recepção; postura dos técnicos de Enfermagem e Radiologia; pontualidade na realização dos procedimentos; condições de limpeza; atendimento médico; e entrega dos resultados.

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Além dos diagnósticos por imagem, o Multiscan também realiza exames de sangue. Assim, clientes conseguem realizar os procedimentos de saúde em apenas um lugar, garantindo agilidade e conforto durante a busca por respostas que, em geral, precisam ser rápidas.

INOVAÇÃO

Pertencente ao Grupo Alliar, o Multiscan Medicina Diagnóstica é referência também em inovação. A clínica foi a primeira a trazer para o Estado a tomografia helicoidal, o raio-x digital e a realizar punção-biópsia monitorada por patologista na sala de exame.

Além disso, as seis unidades distribuídas nas cidades de Vitória, Serra e Vila Velha dispõem de um equipe de 88 médicos especialistas em Radiologia, com formação em grandes centros de diagnóstico do Brasil, Canadá, Estados Unidos e França, e possuem certificados emitidos pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Com todo o investimento em estrutura e qualificação dos profissionais, o diretor-administrativo reforça, mais uma vez, a preocupação com os usuários dos serviços.