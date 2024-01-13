Compra compartilhada de jet ski cresce no ES; saiba como funciona

Cercado por belas praias, o Espírito Santo conta com diversas atrações para o verão, e uma delas está ligada à compra compartilhada de jet ski, veículo que vem ganhando força entre aqueles que querem aproveitar o verão no litoral capixaba. Sites especializados em lanchas e jet skis apontam que esse modelo de compra vem crescendo em diversos Estados, cenário em que a economia se movimenta, favorecendo também o turismo.

Mas vale realmente a pena? Quais são as vantagens? Quais as obrigações a empresa que cede o jet ski deve ter e o que o consumidor precisa fazer para garantir sua cota? A Gazeta explica no vídeo acima, confira.

“Hoje um jet ski está custando de R$ 100 mil a R$ 110 mil. O formato de compra compartilhada é a mais inteligente, já que ele é um bem que não é utilizado a todo momento [...] Sendo ele compartilhado, há uma utilização maior e, consequentemente, um custo de manutenção menor”, aponta Renato Rodrigues de Moraes, proprietário da Netuno Cotas Náuticas.

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Como funcionam as cotas?

Jet ski compartilhado: modalidade tem atraído capixabas Crédito: Fernando Madeira

As cotas funcionam da seguinte forma: se um jet ski custa R$ 100 mil, ele pode ser dividido em 10 cotas de R$ 10 mil cada uma. Sendo comprado por dez pessoas, cada indivíduo paga o valor equivalente, até mesmo de forma parcelada, e passa a ter acesso ao veículo nas datas previamente agendadas com a empresa que cede o jet ski.

Além disso, uma taxa de manutenção é cobrada mensalmente e o usuário paga o combustível conforme o que consumir em sua data de utilização. Os empresários explicam que os valores e os números de cotas podem variar de acordo com cada empresa e também conforme o modelo do jet ski.

“Essa é uma demanda que vem crescendo em nível mundial. O uso compartilhado é a forma mais inteligente de se ter um bem de alto custo. Isso pode ser feito com jet ski, com lancha, com helicóptero, com aviões, com casas de praia e isso tem sido feito até com ilhas”, exemplifica Renato.

Para garantir a compra da cota de forma segura, os profissionais indicam que o interessado busque informações sobre a reputação da empresa responsável, verificando em sites de reclamações, em rede sociais e também com pessoas que já tenham feito contrato com a empresa em questão. Dessa forma, os riscos de golpe diminuem e a aventura fica ainda mais prazerosa.

Alta demanda

Busca por jet skis aumenta aos fins de semana Crédito: Fernando Madeira

E, para poder curtir o veículo, principalmente na época das altas temperaturas no Espírito Santo, fica o alerta: garanta a sua vaga com antecedência.

"No fim do ano, entre novembro e dezembro, já vemos um crescimento. Em janeiro, é uma verdadeira explosão" Estevão Segovia - Proprietário da Sandes Naútica Marina

E Estevão tem uma grande expectativa em relação ao setor: “Eu acho que, nesses próximos anos, a parte náutica no Espírito Santo vai ter uma demanda de 30% a 40% a mais. Tem gente que vem não só para andar de jet ski, vem para aproveitar o visual, ver pessoas bonitas, e isso qualifica muito o crescimento da modalidade no Estado”.

Mas não basta apenas pagar o valor da cota e das outras taxas do jet ski. É importante salientar que existem regras para a utilização dos veículos.

“Inicialmente, tem que ter a carteira náutica e fazer o curso [de pilotagem] com a Capitania dos Portos, e aí, sim, está adequado para sair com o jet ski”, sinaliza o empresário, que explica, ainda, que todo esse processo pode ser resolvido em até uma semana.