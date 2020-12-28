Caixa paga último lote do auxílio emergencial para 3,3 milhões nesta terça

Auxílio de R$ 300: última rodada de liberação do benefício Crédito: Siumara Gonçalves

3,3 milhões de beneficiários em todo o país. O pagamento será feito na conta poupança digital, pelo aplicativo Caixa Econômica Federal vai pagar nesta terça-feira (29) o último grande lote do auxílio emergencial parade beneficiários em todo o país. O pagamento será feito na conta poupança digital, pelo aplicativo Caixa Tem . Já o calendário de saques e transferências segue até janeiro.

Vão receber a última parcela nesta terça 3,2 milhões de trabalhadores inscritos que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em dezembro. Eles vão receber a parcela de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

100 mil pessoas, também nascidas em dezembro e que auxílio residual. Para o grupo, será paga uma única parcela de R$ 300 nesta terça. Há ainda um segundo grupo, depessoas, também nascidas em dezembro e que foram aprovadas no auxílio já neste mês após reanálise dos pedidos . Eles seguem um calendário diferente, o do. Para o grupo, será paga uma única parcela de R$ 300 nesta terça.

Para os dois grupos o recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 27 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem , onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

FICA PARA JANEIRO

Com os pagamentos nesta terça, ficará faltando o crédito apenas para um pequeno grupo de 4,4 mil pessoas que integram o calendário do auxílio residual.

Eles já receberam as duas primeiras parcelas de R$ 600 e vão receber, em janeiro, a terceira, quarta e quinta parcelas do benefício com o valor inteiro.

VEJA TODOS OS CALENDÁRIOS

AUXÍLIO RESIDUAL