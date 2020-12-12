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Caixa paga superlote do auxílio emergencial para 6,9 milhões neste domingo

O recurso, que será creditado no Caixa Tem, só poderá ser sacado ou transferido no dia 19 de dezembro. Até lá, ele pode ser movimentado pelo aplicativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 20:50

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 20:50

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal vai depositar o auxílio emergencial para cerca de 6,9 milhões de beneficiários em todo o país neste domingo (13). Vão receber trabalhadores inscritos que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em janeiro e fevereiro. 
Do total de inscritos que recebem neste domingo, 120,7 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).

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Outros 6,8 milhões de brasileiros inscritos recebem parcelas do auxílio emergencial extensão, que têm o valor reduzido, de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 19 de dezembro. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.
Além deste grupo, outros 400 beneficiários vão receber a primeira e a segunda parcela do auxílio emergencial neste domingo. Essas pessoas foram contempladas na última sexta-feira (11), após terem o pedido pelo benefício reanalisado pelo governo federal. Veja o cronograma especial para esses trabalhadores no fim da matéria.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal para  auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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