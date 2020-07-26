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R$ 600

Caixa paga nesta 2ª auxílio emergencial a 1,9 milhão do Bolsa Família

Os pagamentos serão para os beneficiários com NIS final 6. Já na terça-feira serão contemplados os que têm NIS com final 7. Confira calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 15:28

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 15:28

Saques em dinheiro pode ser feito em Lotéricas
Saques em dinheiro podem ser feito pelos beneficiários do Bolsa Família de acordo com o NIS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa paga, nesta segunda-feira (27), a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) final 6 . As mais de 1,9 milhão de pessoas no Brasil já vão poder também realizar o saque em dinheiro. Confira o calendário de saque de cada um dos grupos no final da matéria.
Para esses beneficiários, os pagamentos são feitos por meio do cartão do programa, o Cartão Cidadão, ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS.

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O governo federal definiu que os integrantes do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600, ou R$ 1.200 no caso de mães que são chefes de família. Dessa forma, a quarta parcela, que começou ser liberada no dia 20, vai ser paga até o dia 31 de julho e a quinta parcela, entre os dias 18 e 31 de agosto.
No total, a Caixa pretende liberar R$ 15,2 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial de mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. Veja as datas de pagamento no calendário abaixo.

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