Caixa paga nesta 2ª auxílio emergencial a 1,9 milhão do Bolsa Família

A Caixa paga, nesta segunda-feira (27), a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) final 6 . As mais de 1,9 milhão de pessoas no Brasil já vão poder também realizar o saque em dinheiro. Confira o calendário de saque de cada um dos grupos no final da matéria.
Para esses beneficiários, os pagamentos são feitos por meio do cartão do programa, o Cartão Cidadão, ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS.
O governo federal definiu que os integrantes do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600, ou R$ 1.200 no caso de mães que são chefes de família. Dessa forma, a quarta parcela, que começou ser liberada no dia 20, vai ser paga até o dia 31 de julho e a quinta parcela, entre os dias 18 e 31 de agosto.
No total, a Caixa pretende liberar R$ 15,2 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial de mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. Veja as datas de pagamento no calendário abaixo.