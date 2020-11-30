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Dinheiro na mão

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta terça

Vão receber a ajuda os trabalhadores nascidos em outubro, que estão nos ciclos 3 e 4 de pagamentos. Veja o calendário completo

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 19:00
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Milhões de brasileiros vão começar dezembro com dinheiro na mão. A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do auxílio emergencial para 3,6 milhões de beneficiários em todo o país nesta terça-feira (1). Vão receber a ajuda os trabalhadores nascidos em outubro, que estão nos ciclos 3 e 4 de pagamentos.
Esses ciclos contemplam os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa em 28 de outubro e em 16 de novembro.
Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa ou transferir para outro banco.
O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

CONFIRA OS CALENDÁRIOS

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