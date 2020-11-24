Beneficiário do Bolsa Família pode contestar auxílio cancelado até o dia 30

Cartão do Bolsa Família Crédito: Agência Brasil

Beneficiários do Bolsa Família que ficaram sem o auxílio emergencial têm até o dia 30 de novembro para contestar o cancelamento.

Para realizar o pedido de contestação o responsável familiar tem de acessar o site da Dataprev, mesmo que a contestação seja em nome de outro membro da família. Não é necessário ir às agências da Caixa, lotéricas ou aos posto de atendimento do CadÚnico (cadastro único).

De acordo com a Caixa, mais de 19,2 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para o auxílio durante novembro.

Para sacar o auxílio, os beneficiários do programa devem seguir o mesmo procedimento utilizado no saque normal do Bolsa Família: cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Para o pagamento da extensão do auxílio emergencial, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania e recebem o valor do Bolsa Família complementado pela extensão do auxílio emergencial em até R$ 300 (ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental).

Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, privilegiando o benefício de maior valor.

CONFIRA OS MOTIVOS QUE PERMITEM A CONTESTAÇÃO

Auxílio emergencial

Apontamento de órgãos de controle



Denúncias de recebimento indevido do benefício recebidas pelo Ministério



Extensão do auxílio emergencial



Falecimento do beneficiário identificado pela SIRC ou Sisobi



Existência de emprego formal



Recebimento do seguro-desemprego ou seguro defeso



Ser trabalhador intermitente



Renda familiar mensal superior a meio salário mínimo por pessoa e a três salários mínimos no total



Recebimento de benefício assistencial ou previdenciário



Ser servidor público identificado pelo SIAPE



Ser preso identificado em regime fechado



Ser preso sem regime de cumprimento de pena identificado nas bases do governo federal



Ser servidor público militar



Ser servidor público estadual, municipal ou distrital identificado pela auditoria da Controladoria Geral da União



Recebimento do BEm - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda



Fazer parte de uma família que já recebe duas cotas da extensão do auxílio emergencial



Apontamento de órgãos de controle



Denúncia de recebimento indevido do benefício recebidas pelo Ministério.



PRAZOS PARA OS DEMAIS BENEFICIÁRIOS

Os que receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial original e foram considerados inelegíveis para ganhar a extensão têm até o dia 29 de novembro para fazer a contestação. O pedido deve ser feito por meio do site da Dataprev pelo próprio beneficiário.