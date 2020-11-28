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Benefício

Bolsa Família passa a ser pago pelo aplicativo Caixa Tem

A Caixa Econômica informa que a abertura das contas será feita de forma automática, sem necessidade de apresentar documentos ou comparecer às agências

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 13:44
Cartão do Bolsa Família
Pagamento do Bolsa Família passará a ser feito pelo aplicativo Caixa Tem Crédito: Agência Brasil
Os benefícios do Programa Bolsa Família passarão a ser pagos através do aplicativo Caixa Tem a partir do mês de dezembro. Com isso, mais de nove milhões de pessoas que têm direito ao auxílio, e que ainda não possuem nenhuma conta bancária, poderão receber o benefício em crédito na conta digital, sacar com o cartão Bolsa Família e movimentar os valores pelo aplicativo. 
Caixa Econômica Federal informa que a abertura das contas será feita de forma automática e escalonada, sem necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências. Dessa maneira, não haverá a obrigatoriedade de saque integral das parcelas e os beneficiários poderão continuar sacando os recursos com o cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.
Como o serviço será feito de forma escalonada, os primeiros a receber o recurso serão os beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 9 e 0, seguindo a data de crédito regular do programa. Nesta primeira etapa, que ocorrerá em dezembro, cerca de 1,5 milhão de pessoas (16,5% do total de cidadãos com direito ao benefício neste período) receberão os valores pelo aplicativo.

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Mês a mês, de acordo com o último dígito no NIS, os beneficiários passarão a receber os valores do Bolsa Família com os serviços da Conta Poupança Social Digital.
A Caixa Econômica Federal disponibiliza, em seu site, alguns tutoriais de como receber e movimentar o auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem.

AMPLIAÇÃO DE USO DA POUPANÇA SOCIAL

No último dia 22 de outubro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei nº 14.075/2020 permitindo que a União, Estados e municípios realizassem pagamentos de diversos benefícios sociais e previdenciários em Conta Poupança Social Digital.
Antes da sanção da lei, a conta era utilizada exclusivamente para outros pagamentos: auxílio emergencial, auxílio emergencial extensão, saque emergencial FGTS e Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM).

COMO MOVIMENTAR A CONTA

A Conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção e que possui limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. Para utilizá-la, não é preciso gerar nova senha, já que o beneficiário poderá usar a mesma do cartão social.
Logo após o crédito dos valores, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também poderá realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas através da opção Pagar na Lotérica do aplicativo Caixa Tem, além de poder realizar saques da conta com o cartão do Programa Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

CARTÃO DE DÉBITO VIRTUAL

O cartão de débito virtual do aplicativo Caixa Tem permite fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. Para utilizar o cartão, o beneficiário precisa gerá-lo, entrando no aplicativo e acessando o ícone Cartão de Débito Virtual. Em seguida, o usuário deverá digitar a senha do Caixa Tem e aparecerão os seguintes dados: nome, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em gerar.
O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra, é preciso gerar um novo código.

PAGAMENTOS PELAS MAQUININHAS

O aplicativo Caixa Tem oferece a opção Pague na maquininha, forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados. É uma funcionalidade por leitura de QR Code gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos e que pode ser escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera.
Quando o cliente seleciona a opção Pague na maquininha, no aplicativo, automaticamente a câmera do celular é aberta. O usuário deve então apontar o telefone para leitura do QR Code gerado na maquininha do estabelecimento.

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