Ministério da Economia diz que não há previsão para 13º do Bolsa Família

Beneficiária mostra cartão do Bolsa Família Crédito: Jefferson Rudy

Promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro , o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família , que foi pago pela primeira vez em 2019, pode não sair neste ano. O Ministério da Economia informou que, até o momento, não há previsão de pagamento da parcela extra do benefício. As informações são do G1.

Em 2019, o abono natalino foi pago a mais de 13 milhões de famílias por meio da Medida Provisória (MP) 898, e o pagamento foi realizado, segundo o governo federal, para compensar os beneficiários do programa pela alta da inflação.

Na época, o presidente havia afirmado que o pagamento seria anual. Uma comissão do Congresso aprovou mudanças na MP para tornar o pagamento permanente, mas ela não foi votada a tempo em plenário e perdeu a validade em março.

Para o pagamento ocorrer novamente, depende de uma nova MP ou da aprovação de uma lei pelo Congresso. No entanto, o Orçamento deste ano não prevê o benefício. Procurado pelo G1, o Ministério da Cidadania, que é responsável pelo programa, não se manifestou.

O valor médio pago pelo Bolsa Família gira em torno de R$ 190, no entanto, os beneficiários estão recebendo atualmente as parcelas do auxílio emergencial , no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família). A última parcela do auxílio está prevista para dezembro.