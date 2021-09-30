Caixa é multada em mais de R$ 110 mil por demora e longas filas no ES

Fila para entrar na Caixa da Glória, em Vila Velha, em maio do ano passado Crédito: Ricardo Medeiros

Caixa Econômica Federal foi multada em mais de R$ 110 mil devido ao atendimento demorado e às longas filas em suas agências bancárias no Espírito Santo . A ação ocorre meses após o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) enviar notificações recomendando que fossem adotadas medidas para garantir um atendimento adequado. Entre as mudanças solicitadas pelo órgão estavam a divulgação do horário de funcionamento, acesso diferenciado aos idosos e prioridade aos atendimentos relativos aos programas sociais do governo federal.

Segundo o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, o órgão teve conhecimento dos problemas por meio de denúncias dos consumidores e de reportagens exibidas pela imprensa do Estado.

A Gazeta mostraram as filas para saque do Auxílio Emergencial, por exemplo. O benefício foi uma garantia de sobrevivência aos mais carentes em meio à pandemia do Em algumas oportunidades, fotógrafos demostraram as filas para saque do Auxílio Emergencial, por exemplo. O benefício foi uma garantia de sobrevivência aos mais carentes em meio à pandemia do novo coronavírus . No lugar de praticidade, os capixabas enfrentaram filas que duravam horas e, muitas vezes, ao ar livre, sem local para as pessoas sentarem e com aglomerações.

Filas nas frente das agências da Caixa Econômica Federal

O Procon-ES informou que, em junho, notificou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Banco Central (Bacen), a Associação Brasileira dos Bancos (ABBC) e o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários).

“O Procon-ES enviou uma Notificação Recomendatória às entidades visando a minimizar os transtornos vividos pelos consumidores ao procurarem atendimento bancário. Essa situação afeta o Princípio da Dignidade Humana e não pode ser tolerada”, ressaltou Athayde.

Para a diretora jurídica do órgão, Lara Helena Souza, a ação foi necessária depois que o órgão notou a ausência de resposta dos bancos. Mesmo após a notificação, a diretora julga que o Procon-ES não poderia "fechar os olhos" diante da situação.

A reportagem de A Gazeta demandou a Caixa Econômica Federal e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O QUE O PROCON-ES SOLICITOU COM RELAÇÃO ÀS AGÊNCIAS:

Ampla divulgação sobre o horário de atendimento;



Medidas que minimizassem as grandes filas que se formam do lado de fora das agências;



Atendimentos exclusivos e diferenciados para idosos, pessoas com deficiência e gestantes, no início do expediente bancário;



Assegurassem, com prioridade, os atendimentos relativos aos programas sociais do Governo Federal, bem como atendimento prioritário às pessoas que comprovassem pertencer ao grupo de risco;



Prestação de serviço de forma adequada e eficaz, utilizando meios de diminuir o tempo de espera do consumidor.



O QUE DETERMINA A LEI: