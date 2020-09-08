Caixa deposita nesta terça FGTS para os nascidos em outubro

Cotista do fundo pode confirmar pagamento pelo aplicativo Crédito: Carlos Alberto Silva

nascidos no mês de outubro, que têm contas ativas ou inativas no programa. Até o final dos pagamentos 790 mil trabalhadores serão beneficiados no Espírito Santo. Caixa deposita nesta terça-feira (8) mais um lote do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) . Vão receber trabalhadores, que têm contas ativas ou inativas no programa. Até o final dos pagamentos 790 mil trabalhadores serão beneficiados no Espírito Santo.

Cada trabalhador pode receber até R$ 1.045. O dinheiro será creditado na conta poupança social digital, e só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem , para pagamento de contas e compras pelo QR code. O saque em espécie e transferências só estarão disponíveis a partir do dia 31 de outubro.

O pagamento que tradicionalmente ocorre às segundas-feiras foi jogado para frente por causa do feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.

Os aniversariantes que não tiveram o valor creditado automaticamente em conta no dia previsto pelo calendário (confira abaixo) devem acessar o App FGTS, complementar seus dados cadastrais, solicitar a abertura da conta digital e assim receber o crédito.

QUEM PODE SACAR O FGTS?

Todo trabalhador que tem algum saldo nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)  esteja a conta ativa (com o trabalhador ainda empregado) ou inativa (caso tenha pedido demissão de algum emprego).

QUANTO PODE SER SACADO?

O limite de saques foi estabelecido em um salário mínimo: R$ 1.045. Se, por exemplo, o trabalhador tiver apenas R$ 500 na conta, ele poderá retirar todo o valor.

COMO EU CONSULTO O SALDO DA MINHA CONTA?

Desde o dia 15 de junho os trabalhadores já podem consultar quanto poderão sacar e em qual data o dinheiro será liberado. Os canais para consulta são pelo site www.fgts.caixa.gov.br e pelo telefone 111  escolhendo a opção 2. Nos dois casos é preciso ter em mãos o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) do trabalhador.

CANCELAMENTO DO CRÉDITO

Caso não haja movimentação dos valores até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido à conta de FGTS do trabalhador, sem prejuízos a quem não utilizar o dinheiro. Se após 30 de novembro a pessoa decidir por utilizar o dinheiro ela deverá fazer a solicitação do crédito por meio do aplicativo FGTS até 31 de dezembro.

O trabalhador que preferir deixar o dinheiro na conta do FGTS poderá informar no aplicativo ou pelo internet banking que não deseja receber os valores. O pedido para não receber deve ser feito, pelo menos, 10 dias antes da data prevista para o trabalhador receber o crédito.