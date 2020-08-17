Caixa começa a pagar nesta terça abono do PIS aos nascidos em agosto

Fila em agência da Caixa Econômica Federal Crédito: Fernando Madeira

A Caixa inicia nesta terça-feira (18) o pagamento do abono salarial do PIS - calendário 2020/2021 para os trabalhadores nascidos em agosto que ainda não receberam por meio de crédito em conta. Os beneficiários poderão sacar o dinheiro com o Cartão do Cidadão e senha nas agências, nos terminais de autoatendimento, nas lotéricas ou nos correspondentes bancários Caixa Aqui.

Mais de 736 mil trabalhadores nascidos em agosto têm direito ao saque do benefício, totalizando cerca de R$ 568 milhões em recursos disponibilizados. O valor do abono salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019. Confira o calendário:

O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021. Ao todo, serão pagos R$ 15,8 bilhões para 20,5 milhões trabalhadores.

QUEM TEM DIREITO

Recebem o abono salarial na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas cadastrados no PIS. As pessoas que trabalham no setor público possuem inscrição Pasep e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Tem direito ao Abono Salarial 2020/2021 o trabalhador:

Cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos;

Com pelo menos 30 dias trabalhados com carteira assinada por empresa em 2019;

Com média salarial de até 2 salários mínimos em 2019;

Informado corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 2019 ou eSocial, conforme categoria da empresa.

Cerca de dois milhões de trabalhadores que não realizaram o saque do abono salarial do calendário anterior, finalizado em 29 de maio deste ano, ainda podem sacar os valores. O prazo vai até 30 de junho de 2021. O saque pode ser realizado nos canais de atendimento com cartão e senha cidadão, ou nas agências da Caixa.