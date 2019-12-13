Caixa começa a pagar auxílio para pescadores afetados pelo óleo

Caixa: pagamento segue calendários de outros benefícios como o Bolsa Família Crédito: Fernando Madeira

Caixa começa a pagar, na próxima segunda-feira (16), a primeira parcela do Auxílio Emergencial Pecuniário para os pescadores de municípios da costa brasileira afetados pelo derramamento de petróleo , o que inclui localidades do Espírito Santo.

Cerca de 65 mil pescadores profissionais artesanais, que estão ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira e que tiveram sua atividade profissional prejudicada até 29 de novembro, data da edição da Medida Provisória (MP) 908/2019, poderão receber o benefício de R$ 1.996. Ele será pago em duas parcelas de R$ 998 cada.

Os pagamentos seguem o calendário de escalonamento dos benefícios sociais, como o Bolsa Família , que estipula o dia do saque conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, conforme segue:

Os trabalhadores poderão sacar os valores utilizando o cartão social em qualquer canal da Caixa, como Casas Lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes bancários. Quem não possui o cartão poderá sacar em qualquer agência do banco com a apresentação de documento de identificação com foto.

O direito ao recebimento do auxílio emergencial pecuniário não interfere no recebimento de demais benefícios financeiros aos quais o pescador tenha acesso, como o Programa Bolsa Família ou Seguro Defeso. O saque poderá ser realizado no mesmo momento do pagamento desses demais programas.

Segundo a vice-presidente de Governo da Caixa, Tatiana Thomé de Oliveira, a seleção do público-alvo de pescadores elegíveis ao recebimento do benefício é de responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

As dúvidas e informações referentes aos critérios de elegibilidade e seleção dos pescadores são tratadas por meio dos canais de comunicação do Mapa.