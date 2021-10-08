Valério Heringer vai ocupar vaga que era do desembargador José Carlos Rizk. que se aposentou Crédito: MPT/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Bolsonaro nomeia procurador do Trabalho como novo desembargador do TRT-ES

Valério Heringer é procurador do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES) e vai ocupar a vaga destinada ao quinto constitucional, decorrente da aposentadoria do desembargador José Carlos Rizk.

A cerimônia de posse será no dia 20 de outubro, às 16 horas, no plenário do TRT-ES, em formato híbrido.

PERFIL

Valério Heringer foi técnico judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), de 1988 a 1992, quando tomou posse como analista judiciário no TRT-ES. Até 1998, ocupou os cargos de chefe da Seção de Contratos Administrativos, diretor administrativo, diretor de Recursos Humanos, assessor da Presidência e secretário-geral do Tribunal.

Foi aprovado, ainda, nos concursos para auditor fiscal do Trabalho e oficial de Justiça avaliador do TRT-MG. Em 1996, aprovado em primeiro lugar, foi nomeado para o cargo efetivo de procurador do município de Vitória.

Desde 1999, exerce o cargo efetivo de procurador do Trabalho. Ocupou a chefia do MPT-ES por dois mandatos, de 2017 a 2021.

Graduado Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Valério Heringer é mestre em Gestão Pública e especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Tem curso de extensão em Direito Previdenciário pela Universidade de Brasília (UnB) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Atuou como instrutor da ESAF, da ESMPU, da Ejud-ES e como professor no programa de Pós-Graduação em Compliance da FDV-Vitória.