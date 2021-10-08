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Justiça do Trabalho

Bolsonaro nomeia procurador do Trabalho como novo desembargador do TRT-ES

Valério Heringer vai ocupar a vaga destinada ao quinto constitucional, decorrente da aposentadoria do desembargador José Carlos Rizk

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 19:20
Valério Heringer vai ocupar vaga que era do desembargador José Carlos Rizk. que se aposentou
Valério Heringer vai ocupar vaga que era do desembargador José Carlos Rizk. que se aposentou Crédito: MPT/Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou o procurador do Trabalho Valério Soares Heringer como novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT), que atende o Espírito Santo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (8).
Bolsonaro nomeia procurador do Trabalho como novo desembargador do TRT-ES
Valério Heringer é procurador do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo (MPT-ES) e vai ocupar a vaga destinada ao quinto constitucional, decorrente da aposentadoria do desembargador José Carlos Rizk.
A cerimônia de posse será no dia 20 de outubro, às 16 horas, no plenário do TRT-ES, em formato híbrido.

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PERFIL

Valério Heringer foi técnico judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG), de 1988 a 1992, quando tomou posse como analista judiciário no TRT-ES. Até 1998, ocupou os cargos de chefe da Seção de Contratos Administrativos, diretor administrativo, diretor de Recursos Humanos, assessor da Presidência e secretário-geral do Tribunal.
Foi aprovado, ainda, nos concursos para auditor fiscal do Trabalho e oficial de Justiça avaliador do TRT-MG. Em 1996, aprovado em primeiro lugar, foi nomeado para o cargo efetivo de procurador do município de Vitória.
Desde 1999, exerce o cargo efetivo de procurador do Trabalho. Ocupou a chefia do MPT-ES por dois mandatos, de 2017 a 2021.
Graduado Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Valério Heringer é mestre em Gestão Pública e especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Tem curso de extensão em Direito Previdenciário pela Universidade de Brasília (UnB) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Atuou como instrutor da ESAF, da ESMPU, da Ejud-ES e como professor no programa de Pós-Graduação em Compliance da FDV-Vitória.
* Com informações do TRT-ES

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