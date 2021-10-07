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Biênio 2022-2023

Desembargador Fabio Clem é eleito presidente do TJES

Mesa Diretora contará também com desembargador Dair José Bregunce de Oliveira como vice-presidente. José Paulo Calmon Nogueira assume a presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 19:28

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

07 out 2021 às 19:28
Desembargador Fabio Cleim assumirá a presidência do TJES
Desembargador Fabio Cleim assumirá a presidência do TJES Crédito: Divulgação/TJES
O desembargador Fabio Clem de Oliveira vai assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) no biênio 2022/2023. Ele foi escolhido à unanimidade pelos colegas da Corte nesta quinta-feira (7).
A escolha do presidente foi feita durante a sessão híbrida do Pleno, que também elegeu os membros que vão compor a próxima Mesa Diretora.
Para a função de vice-presidente, foi eleito o desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, enquanto Carlos Simões vai assumir o comando da Corregedoria-Geral da Justiça. O magistrado Robson Luiz Albanez será o vice-corregedor. 
Eles tomarão posse em dezembro deste ano, quando o atual mandato se encerra.
Os desembargadores Dair José de Oliveira, Fábio Clem e Carlos Simões vão compor a Mesa Diretora do Judiciário no próximo biênio
Os desembargadores Dair José de Oliveira, Fábio Clem e Carlos Simões vão compor a Mesa Diretora do Judiciário no próximo biênio Crédito: Divulgação/TJES

PERFIL DO NOVO PRESIDENTE

Natural de Alto Rio Novo, Fábio Clem atua na magistratura desde setembro 1983, quando foi nomeado como juiz substituto após aprovação em concurso. Antes disso, atuou como defensor público na Comarca de Mantenópolis.
Em 2004, tomou posse como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, exercendo as atividades até 2007, quando foi promovido, por merecimento, a desembargador do TJES. 
Durante a sessão desta quinta-feira, Fabio Clem agradeceu aos colegas desembargadores e juízes pela confiança e disse contar com a ajuda de todos para "fazer o melhor que o tribunal puder fazer".
"Que nós sigamos juntos, compartilhando todas as nossas dificuldades para encontrarmos as soluções que precisarmos para fazer com que o Tribunal de Justiça siga o lugar que deve seguir, se consolide como instituição, se consolide como representação da sociedade capixaba na prestação da jurisdição."

ELEIÇÃO TAMBÉM PARA PRESIDÊNCIA DO TRE-ES

Durante a sessão híbrida também foi realizada a eleição para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). O desembargador José Calmon Nogueira da Gama foi escolhido, também à unanimidade, como presidente da Corte eleitoral. O vice-presidente será Namyr Carlos de Souza Filho. 
Desembargador José Paulo Calmon assumirá a presidência do TRE-ES, com Namyr Carlos de Souza Filho na vice-presidência
Desembargador José Paulo Calmon assumirá a presidência do TRE-ES, com Namyr Carlos de Souza Filho na vice-presidência Crédito: Divulgação/TJES
Como primeiro suplente, foi escolhido o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Janete Vargas Simões como segunda suplente.
Já o Conselho Superior da Magistratura do TJES será formado pela Mesa Diretora eleita e terá como membros vogais a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Jorge do Nascimento Viana, e como suplentes vogais os desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Fernando Estevam Bravin Ruy.

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