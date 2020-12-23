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Bancos vão funcionar só por duas horas na véspera do Natal

Agências vão funcionar das 9 às 11 horas nesta quinta-feira (24); no dia 25 de dezembro não haverá atendimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 12:41

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:41

Fila em caixa eletrônico
Atendimento especial nas agências bancárias Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
As agências bancárias de todo o país funcionarão em horário especial no dia 24 de dezembro e ficarão abertas apenas por duas horas na parte da manhã. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a abertura das agências das unidades da Federação que funcionam no mesmo horário de Brasília será das 9h às 11h. Nos demais estados, das 8h às 10h (horário local).
Nos dias 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro, as agências bancárias permanecerão fechadas para atendimento. Apenas os caixas eletrônicos continuarão funcionando nesses dias.
De acordo com a Febraban, hoje (23) e nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, a abertura dos bancos ocorrerá no horário normal (que vem sendo seguido durante a pandemia de covid-19). A partir de 4 de janeiro, o atendimento será retomado normalmente.
Carnês e contas de consumo (como água, energia e telefone) vencidos nos feriados poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. De acordo com a Febraban, normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

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