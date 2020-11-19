Pix no Banestes é gratuito para clientes de todos os perfis

Clientes do Banestes terão o benefício de gratuidade nas transações via Pix, entre outras vantagens. Crédito: Divulgação/Banestes

Os clientes do Banestes já podem utilizar o Pix, novo sistema de transferências instantâneas que começou a funcionar no dia 16 de novembro. Para isso, precisam realizar o cadastro de suas chaves do Pix diretamente no Aplicativo Banestes ou no Aplicativo Banestes Cartões. Uma das vantagens já anunciadas pelo banco é a garantia de 100% de gratuidade em todas as transações via Pix, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ).

Além disso, os clientes garantem os mesmos benefícios das operações tradicionais quando também forem utilizar o Pix, como, por exemplo, a oferta de até 15 dias sem juros no cheque especial.

Outra vantagem anunciada recentemente pelo banco é a possibilidade de acesso a crédito para capital de giro com condições diferenciadas para clientes PJ, que tenham as chaves Pix cadastradas no Banestes e, com isso, tenham apresentado fluxo de recebimento via Pix no Banestes.

"O Pix é mais uma solução ágil e completa para os clientes do Banestes, com o adicional do benefício da gratuidade tanto para PF quanto para PJ, além do acesso a linhas de crédito com condições especiais", destaca o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Com o Pix, serviço de transferências e pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central, é possível efetivar transações financeiras em até 10 segundos, 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, e de forma segura.

Chaves Pix no Banestes

O processo é realizado de forma rápida, em apenas alguns segundos, e com a garantia de confiabilidade e segurança. Crédito: Divulgação/Banestes

O cadastro de chaves Pix para clientes do banco está disponível pelo Aplicativo Banestes ou ainda pelo Aplicativo Banestes Cartões, tanto para quem utiliza o sistema iOS (iPhones) quanto para o sistema operacional Android.

O cliente deve verificar se o App está com sua versão atualizada, caso contrário, pode não receber a atualização de cadastro das chaves Pix. O processo é realizado de forma rápida, em apenas alguns segundos, e com a garantia de confiabilidade e segurança.

Poderão ser utilizados como chave Pix os números de CPF ou CNPJ do cliente, telefone, e-mail ou ainda poderá ser cadastrada uma chave aleatória. Clientes Pessoa Física poderão cadastrar até cinco chaves e clientes Pessoa Jurídica poderão cadastrar até 20 chaves por conta.