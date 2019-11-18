Bancos e financeiras oferecem empréstimos por Whatsapp e SMS

Dinheiro é oferecido por meios eletrônicos aos consumidores Crédito: Pixabay

Se você é daqueles que já não aguentam mais receber ligações das instituições financeiras com oferta de crédito, cuidado: as empresas mudaram a forma de abordar os clientes e agora enviam também mensagens de Whatsapp e SMS.

"Possibilidade de crédito especial, chega de sufoco. É hora de mudar sua situação financeira e explorar novas possibilidades". Mensagens como essa - em geral acompanhadas de um link - são cada vez mais comuns e viraram mais uma forma de contato com o cliente. Proibido não é, mas tudo depende da aceitação do consumidor

"Tal como a ligação, a medida que foi autorizado pelo consumidor, a mensagem seria só uma outra forma de contato. O fornecedor não pode impor um determinado produto. Financiamento, empréstimo, seguro, a mera oferta só é abusiva se impõe a aceitação de um produto ou serviço. O banco não pode, por exemplo, oferecer um seguro de crédito e depois de tantos dias, presumir que se você não cancelou é por que aceitou a oferta. Isso é abusivo", explica o advogado Paulo Neves Soto, especialista em Direito do Consumidor.

SEM EXAGERO

Mandar mensagem com oferta até pode, mas sem exagero. Como nas ligações, perturbar o consumidor com uma quantidade interminável de ofertas de crédito não é permitido.

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"Exagero na demanda, spam repetitivo, isso não pode. A pessoa recebeu 20 ofertas do mesmo produto, no mesmo dia, isso já foge da normalidade. Forçar o consumidor a aceitar uma oferta por mera inércia é abusivo. Lembrando sempre que, assim como a ligação, o consumidor também pode bloquear o recebimento de mensagens de texto indesejadas", alerta Soto.

A diretora-presidente do Procon-ES, Lana Lages, reforça que é preciso analisar caso a caso. "Ao receber uma mensagem indesejada, o consumidor poderá bloquear o remetente ou denunciar como spam. Se o crédito está sendo ofertado de forma abusiva, é necessário analisar o conteúdo do texto", diz.

CUIDADO COM A FRAUDE

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Para além da perturbação, é preciso ficar atento também para não cair em fraudes. Golpistas costumam usar mensagens como forma de roubar os dados dos consumidores. Para evitar problemas, a dica é sempre checar as informações contidas na mensagem.

"É confirmar tudo pelas vias oficiais antes de aceitar qualquer oferta. Cheque tudo, buque a respeito na internet, ligue para o banco, procure o seu gerente. Mensagens com ofertas devem servir como aviso, como informação, mas é necessário confirmar tudo antes de aceitar", orienta o advogado.