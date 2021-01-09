Autoridades e políticos capixabas lamentam a morte de Jônice Tristão

Jônice Tristão, 90 anos, faleceu de causas naturais Crédito: Acervo da família

A morte do empresário Jônice Tristão, 90 anos, um dos maiores nomes no ramo de exportação de café do país, na manhã deste sábado (09), causou comoção entre autoridades, entidades e políticos capixabas. Muitos fizeram homagens, lembrando a trajetória de sucesso do empresário e a importância dele para o Espírito Santo.

Jônice Tristão morreu em casa, por volta das 6 horas, de causas naturais. Os locais do enterro e do velório não foram divulgados pela família para evitar aglomerações.

Formado em Direito, Jônice era presidente do Conselho de Administração das Empresas Tristão, conglomerado que atua há 85 anos nas áreas de comercialização, armazenagem, industrialização e exportação de café.

Jônice Tristão, empresário capixaba

No Twitter, o governador Renato Casagrande se manifestou sobre a morte, descrevendo a forte presença de Tristão na valorização do café capixaba. O governo do Estado decretou luto de três dias pelo falecimento do empresário. O luto será publicado em uma edição extra do Diário Oficial, ainda neste sábado.

Jônice Tristão foi um visionário, levou nosso café para todo o mundo e fortaleceu o mercado capixaba, inspirando gerações de empresários em nosso Estado. Parte o homem, fica seu legado. Meus sentimentos aos amigos e familiares. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 9, 2021

Jorge Nicchio, ex-presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, destacou o legado do empresário capixaba.

"Empreendedor, visionário e sagacidade. Com essas três palavras defino o senhor Jônice Tristão. Sem dúvida, um dos maiores empresários da história do Espírito Santo. Deixa um legado importante e inspirador."

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, também se manifestou sobre a morte de Jônice Tristão.

A entidade ES em Ação também homenageou o empresário e publicou uma nota. Leia na íntegra:

"Diretores e conselheiros do ES em Ação lamentam profundamente a morte do sr. Jônice Siqueira Tristão, aos 90 anos, ocorrida neste sábado (09). Ele era mantenedor do movimento empresarial e, ao lado do filho Sérgio Tristão, ajudou a fundar a instituição. O Espírito Santo perde um empreendedor nato, responsável por um dos maiores conglomerados de comércio e exportação de café do país.

Em 2015, o sr. Jônice foi agraciado com a Medalha Américo Buaiz, concedida pelo ES em Ação para homenagear grandes lideranças. O objetivo da honraria é reconhecer a contribuição de personalidades para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Empreendedor nato e empresário ousado, amigo da cultura que incentivou através de uma fundação que leva seu nome, ele presidiu o Grupo Tristão, conglomerado que atua principalmente nas áreas de comercialização, armazenagem, industrialização e exportação de café, com sede em Vitória, escritórios em diversas cidades brasileiras e no exterior.

Segundo um dos fundadores do ES em Ação, o historiador e cientista político João Gualberto, o Sr. Jônice nasceu em um Estado dominado pelo café. Seguindo sua tradição familiar se dedicou a esse ramo de negócios e nele foi um vencedor. Transformou-se em um dos maiores players mundiais do comércio de café.

'Mas, o Espírito Santo deve mais ao espírito empreendedor de Jônice Tristão. Deve ao seu empenho na nossa transformação industrial. Afinal, a Realcafé foi pioneira na construção de nossa base de indústrias', afirma João.

Para o ES Santo em Ação, o Sr Jônice apostou no futuro e ganhou. Com ele ganharam os capixabas, que agora choram sua partida. O presidente do movimento empresarial, Fabio Brasileiro lamentou a morte de um dos maiores empreendedores e empresários do Estado. “Perdemos um homem de grande valor. Nossos sentimentos à família Tristão neste momento de dor, em especial ao filho Sérgio Tristão, fundador e conselheiro do ES em Ação.”

O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, chamou o empresário de visionário:

"Perdemos neste sábado o empresário capixaba Jônice Tristão. Um verdadeiro visionário, contribuiu muito para o crescimento do nosso Espírito Santo com a indústria do café. Lembro quando meu pai era funcionário da sua empresa, na função de comprador de café, e mencionava o quanto Seu Jônice era sensível e atencioso com as pessoas. Meus sentimentos aos familiares."

Uma nota de pesar também foi divulgada pelo ex-governador Paulo Hartung. Confira na íntegra:

"Hoje acordei com a triste notícia da perda do amigo e empresário Jônice Tristão. Ele fez parte de uma geração de empresários que revolucionou a economia e o modo de investir no ES, inspirando muitos outros que vieram depois dele, sendo, muitas vezes, para mim, uma referência de vigor, inteligência e vontade de viver.

Jônice parte deixando seu nome escrito na história do Estado e do País, além de um belo exemplo para as futuras gerações: o do homem que enxergou além do seu tempo. O ES perde uma liderança importante; já a família e os amigos perdem um ser humano que deixou afeto, alegria e amizade por onde passou.