Aplicativos para facilitar rotina são oferecidos por empresas e até igrejas

O engenheiro eletricista Vinicius Pereira Cunha, 25 anos, costuma malhar usando o aplicativo fornecido pela academia Crédito: Carlos Alberto Silva

celular. Antes de levantar, checa as notificações: e-mails, mensagens no Whatsapp, promoção de passagem aérea. A agenda do smartphone te lembra: é dia de pagar os boletos. Você pega o código de barras, abre o aplicativo do banco e com um clique, tudo certo. O app de notícia te avisa do trânsito congestionado. Não vai dar tempo de fazer o almoço antes de ir trabalhar. A solução é pedir delivery pelo Ifood. Saindo de casa, você traça a melhor rota pelo Waze. E segue para o trabalho ouvindo uma música no Spotify. O despertador toca. Ainda meio sonolento, você desliga o alarme do. Antes de levantar, checa as notificações: e-mails, mensagens no, promoção de passagem aérea. A agenda dote lembra: é dia de pagar os boletos. Você pega o código de barras, abre o aplicativo do banco e com um clique, tudo certo. O app de notícia te avisa do trânsito congestionado. Não vai dar tempo de fazer o almoço antes de ir trabalhar. A solução é pedir delivery pelo. Saindo de casa, você traça a melhor rota pelo. E segue para o trabalho ouvindo uma música no

aplicativos, é difícil pensar em algo que não seja possível fazer usando um smartphone. O dia mal começou e você já perdeu as contas de quantas vezes pegou no celular. De bem-estar a serviços, você não precisou de muito além de um aplicativo para realizar suas atividades. Na era dos, é difícil pensar em algo que não seja possível fazer usando um smartphone.

“Hoje, você não precisa mais enfrentar filas para pagar uma conta no banco ou ir para a rua esperar um táxi passar. Consegue realizar atividades físicas, meditar, aprender línguas. Dá até para acompanhar contrações de uma grávida. Os aplicativos chegaram para resolver problemas. Ganhou-se tempo, acesso e praticidade. A nossa vida ficou muito mais fácil”, comentou a gerente de inovação do Senai, Naiara Galliani.

A ascensão dos aplicativos é recente, tem pouco mais de 10 anos. Apesar do mercado incipiente, muita gente já não consegue mais viver sem e com poucas variedades desta ferramenta. Em média, os brasileiros tem 80 aplicativos no smartphone e passam mais de 3 horas utilizando eles, segundo estudo realizado pela App Annie, empresa norte-americana de dados.

“O aplicativo é muito intuitivo e é por isso que caiu no gosto dos usuários. Com ele, as pessoas têm acesso mais rápido a vários serviços. É um ganho de produtividade tremendo”, destaca o especialista em inovação Leonardo Carrareto.

Para a turismóloga Luiza Costa, 29 anos, os aplicativos são uma forma de conectar pessoas com diversos fins. Três destas ferramentas já se tornaram indispensáveis quando ela realiza viagens, seja a trabalho ou lazer: o Sisterwave, uma espécie de Airbnb para hospedagem de mulheres; o Blablacar, para caronas; e o Buser, conhecido como o Uber dos ônibus, que oferece serviço de compra de passagens. “Estes aplicativos me ajudam a reduzir os custos das viagens e também me permitem conhecer e ajudar outras pessoas. Já fiz muitas amizades em caronas e em hospedagens compartilhadas”, disse.

Agilidade no atendimento de clientes

Os aplicativos de mensagens entre empresas e clientes, que funcionam como um Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), têm ganhado destaque no mercado. O CEO da startup capixaba Inpeace, André Vargas, explica que os chats de inteligência artificial se popularizaram por trazer mais agilidade e economia para os usuários.

“A empresa economiza porque não precisa mais de deslocar vários funcionários para tirar dúvidas de clientes, e ao mesmo tempo o cliente não precisa ficar ligando e esperando na linha para resolver o problema. É um ganho de produtividade tremendo”, ressaltou.

A estratégia foi adotada recentemente pela rede de academias Smart Fit. Mais de 2.500 mil de usuários já usam o aplicativo lançado pela empresa, que disponibiliza um chat de dúvidas, a ficha, treinos dos alunos por meio do celular.

“O objetivo principal é dar mobilidade e acesso rápido aos programas de treino. A gente passa a deixar os professores mais focados para momentos em que é essencial um engajamento”, explicou o User Experience da Smart Fit, Douglas Joaquim.

O engenheiro eletricista Vinícius Cunha, 25, já usa a ferramenta na hora de malhar.

“Eu não preciso mais ficar procurando ou fazendo ficha de papel, porque o aplicativo me mostra qual é o meu treino. Se eu quero trocar peso ou série, eu consigo fazer isso pelo celular. Isso torna tudo mais rápido”, disse.

Aplicativos para comunicação também em igrejas

Não são só as empresas que têm investido em aplicativos como ferramentas de comunicação. Uma das demanda que tem crescido no mercado é a das igrejas. Só nos últimos três meses, o CEO da startup capixaba Inpeace, André Vargas já desenvolveu aplicativos para mais de 400 igrejas.

“É um mercado que está em alta, principalmente nos Estados Unidos. As igrejas passam a estabelecer uma nova forma de relacionamento com os fiéis e a integrar as atividades em um lugar só”, declarou.

Em Vitória, a Igreja Presbiteriana da Mata da Praia lançou um aplicativo há seis meses. Por ele, as pessoas podem ler a bíblia, assistir os vídeos dos cultos e verificar os eventos.

“A gente está vendo as pessoas cada vez mais ligadas ao smartphone, então resolvemos aliar isso às atividades da igreja. O aplicativo se torna uma espécie de central de informações”, disse o reverendo Luiz Guilherme Guimarães.

Confira alguns aplicativos

Viagens

Skyscanner É um aplicativo de passagens aéreas. O usuário consegue acompanhar promoções, ver qual companhia tem o melhor preço para o destino, a melhor época para viajar. É possível também monitorar um destino em específico e ser notificado pelo app quando o preço cair. Sisterwave Aplicativo de hospedagem compartilhada para mulheres. É uma espécie de Airbnb porém voltado para o público feminino com objetivo de trazer mais segurança. Nele é possível se cadastrar tanto para ser uma hóspede quanto para hospedar alguém. Buser É uma espécie de Uber dos ônibus. Nele, o usuário pode formar grupos de viagens ou fazer uma reserva de passagem em algum grupo que já esteja formado. O app permite que tudo seja feito online, desde a reserva de passagem até a compra. É possível também monitorar novos grupos formados para diferentes destinos. BlablaCar É um aplicativo de carona, geralmente para destinos mais longos, como de uma cidade para outra e até mesmo entre Estados. Por ele, o usuário consegue ver quem está indo de um lugar pro outro, oferecendo carona por um preço simbólico. Ele também pode postar um pedido e ver se alguém tem interesse.

Exclusivo para mulheres

Clue Aplicativo para as mulheres monitorarem o ciclo menstrual. Por meio dele, o usuário consegue monitorar fases da menstruação, período fértil, fluxo, saber possíveis razões para sintomas, além de receber dicas de bem estar para passar o período menstrual de forma mais leve. Gravidez+ Como o nome já diz, é um aplicativo para grávidas. Por ele, a grávida acompanha a gestação, monitora as semanas, os sintomas, lê a respeito da gravidez e ainda recebe dicas. Ela também consegue interagir com outras grávidas e trocar experiências.

Animais

DogWalk É um aplicativo para quem tem cachorros! O app permite fazer registros de distância e tempo dos passeios do animal, marcar os percursos a ainda fotografar e compartilhá-los. Dá também para acompanhar a rotina, quantas vezes bebeu água, a hora e o local que ele fez cocô.

Financeiro

Splitwise É um aplicativo para rachar conta, usado principalmente para quem vai viajar com um grupo de amigos ou família. Cada um cria uma conta no app, joga os valores que gastou e o a ferramenta calcula o valor que cada pessoa precisa dar a outra. Com ele, ninguém tem o trabalho de ficar calculando gastos e nem de errar a conta. Mobills É um aplicativo de planejamento financeiro. Por ele, a pessoa consegue monitorar os gastos que faz, traçar metas para economizar, ver contas que estão para vencer. O objetivo é ajudar o usuário a gastar o dinheiro de forma responsável.

Bem estar

Insight Timer Aplicativo de meditação. São mais de nove mil meditações guiadas em áudio que ajudam desde iniciantes a usuários acostumados a meditar. O aplicativo permite que a pessoa escolha a meditação de acordo com interesse - dormir melhor, começar o dia - e também interaja com outros usuários e compartilhe experiências e dicas. Runtastic É um app de corrida, tanto para quem já é corredor, quanto para quem quer começar a correr ou caminhar. O aplicativo monitora e registra cada corrida em tempo real via GPS, dá dicas e motivações via áudio e analisa cada atividade realizada de acordo com a performance e objetivo do usuário. Nike Training Club É um dos aplicativos mais completos para praticar exercício físico. São mais de 100 treinos em vídeo e áudio, para emagrecimento, corrida, yoga. O usuário traça o objetivo o aplicativo dá dicas, monitora e acompanha o desempenho do usuário. É possível fazer treinos desde 15 minutos até uma hora.

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