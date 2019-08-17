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EUA

Polícia encontra motorista parado jogando Pokémon Go em oito celulares

Aos 70 anos, 'Vovô Pokémon' usa aparato com 15 celulares para jogar 'Pokémon Go'

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 15:30
'Pokémon Go' é um jogo de realidade virtual Crédito: Pixabay
Um policial do estado de Washington, nos Estados Unidos, parou para ajudar o que ele pensava ser um veículo quebrado e encontrou outra coisa: o motorista tinha oito telefones ao mesmo tempo jogando Pokémon Go. O motorista foi parado no acostamento da rodovia 518 em Burien, ao sul de Seattle, na noite de terça-feira (13).
> Polícia prende pai e filho após briga por causa de 'Pokémon Go'
Aos 70 anos, 'Vovô Pokémon' usa aparato com 15 celulares para jogar 'Pokémon Go'.No novo app Pokémon Sleep, você poderá jogar enquanto dorme. A polícia tuitou uma foto mostrando um quadrado de espuma azul, com os telefones em oito recortes retangulares.
> Vagão é decorado com desenhos para promover lançamento de game
O policial Rick Johnson, porta-voz da patrulha, explicou que o sargento Kyle Smith não emitiu uma multa porque não observou o carro em movimento enquanto o motorista usava os telefones.
Mas Smith pediu ao motorista para colocar os telefones no banco de trás e seguir em frente, porque parar no acostamento é recomendado apenas para emergências.

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