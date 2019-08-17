Polícia encontra motorista parado jogando Pokémon Go em oito celulares

'Pokémon Go' é um jogo de realidade virtual Crédito: Pixabay

Um policial do estado de Washington, nos Estados Unidos , parou para ajudar o que ele pensava ser um veículo quebrado e encontrou outra coisa: o motorista tinha oito telefones ao mesmo tempo jogando Pokémon Go. O motorista foi parado no acostamento da rodovia 518 em Burien, ao sul de Seattle, na noite de terça-feira (13).

Aos 70 anos, 'Vovô Pokémon' usa aparato com 15 celulares para jogar 'Pokémon Go'.No novo app Pokémon Sleep, você poderá jogar enquanto dorme. A polícia tuitou uma foto mostrando um quadrado de espuma azul, com os telefones em oito recortes retangulares.

O policial Rick Johnson, porta-voz da patrulha, explicou que o sargento Kyle Smith não emitiu uma multa porque não observou o carro em movimento enquanto o motorista usava os telefones.