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Aplicativo de celular avisa se usuário teve contato com coronavírus

Usuários de smartphone podem receber aviso do Ministério da Saúde caso tenham estado próximos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 19:05

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 19:05

Reprodução tela do celular com aplicativo Coronavírus do SUS. App alerta para o contágio por coronavírus Crédito: Reprodução/Ministério da Saúde
Um aplicativo do Ministério da Saúde alerta, em até 24 horas, quando o usuário teve contato com coronavírus. Os avisos são emitidos por meio do aplicativo Coronavírus - SUS, que é gratuito para smartphones e tablets. De acordo com o ministério, cerca de 10 milhões de pessoas já têm acesso ao app oficial do governo brasileiro. O serviço é oferecido tanto para celulares Android quanto iPhone. 
Quando usuário tiver contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e estiveram próximas a você nos últimos 14 dias, um alerta será gerado. Segundo o ministério, a tecnologia que vai permitir esse monitoramento se chama API Exposure Notification e foi disponibilizada a partir de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Google e Apple.
É importante lembrar que não é 100% garantido que todas as vezes que você estiver com alguém com a doença receba o alerta. Isso porque os dados de pessoas contaminadas são fornecidos pelos próprios usuários. Então, se alguém que tem o vírus não informar o caso e você se encontrar com ela, não recebe o aviso.

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O Sistema de Notificações de Exposição foi construído para não expor a identidade dos usuários, como nome e localização, garantindo o máximo de segurança e privacidade de todos os dados. A tecnologia já vem sendo utilizada, com apoio da maioria da população, na Alemanha, Itália e Uruguai, que associaram o serviço às campanhas de conscientização do distanciamento e hábitos de proteção e higiene.
Em termos práticos, o usuário com resultado positivo para Covid-19 vai disponibilizar no aplicativo Coronavirus-SUS  de forma voluntária e anônima, a partir de um token (código de números) emitido pelo Ministério da Saúde  a validação do seu exame (PCR ou sorológico) positivo para a doença.

Funcionalidade aplicativo Coronavírus-SUS

Para evitar informações falsas por parte dos usuários, antes de gerar o token, o Ministério da Saúde fará o cruzamento entre o exame informado pela pessoa e os registros integrados da plataforma de vigilância (e-SUS Notifica) e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), ambos integrados e que reúnem informações dos pacientes com Covid-19 no Brasil.
No país, apenas o Ministério da Saúde terá licença para usar a funcionalidade desenvolvida pelo Google e pela Apple. Com o envio criptografado das informações de contágio, por meio do uso do bluetooth de baixa energia, o aplicativo Coronavírus-SUS reconhece contatos próximos a uma distância de 1,5 a 2 metros e por um tempo mínimo de cinco minutos entre smartphones que possuam o aplicativo instalado.
Para receber notificações de contato próximo com usuários positivos para Covid-19, é necessário que o usuário tenha o aplicativo e habilite a função de notificação de exposição no aparelho. O serviço funciona apenas com outras pessoas com o aplicativo oficial instalado. A notificação será enviada somente pelo Ministério da Saúde.

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O usuário receberá a informação de que teve possível contato com alguém que testou positivo para Covid-19 nas últimas horas. A notificação vai alertar que se trata de uma medida de prevenção e que não necessariamente a pessoa terá a doença, mas que é preciso ficar atenta aos sintomas, como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, e reforçar as medidas de higiene. 
Caso ela apresente algum sintoma nos próximos 14 dias, deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo, assim como preveem as orientações de conduta precoce do Ministério da Saúde. O usuário também será direcionado para obter mais informações.
Se a pessoa optar por parar de receber as informações, ela pode, a qualquer momento, desativar as configurações no aplicativo ou até mesmo excluí-lo.

VEJA O PASSO A PASSO

  • Baixe o aplicativo na PlayStore ou na AppleStore
  • Depois, abra-o e clique no botão roxo Próximo para ler as orientações e em seguida selecione a opção Entrar
  • Uma tela com as medidas de segurança do aplicativo vai abrir. Leia e marque a opção Li as políticas de privacidade. Em seguida, clique no botão azul Continuar
  • O aplicativo vai pedir para que você ligue o Bluetooth do celular e a localização geográfica. O app utiliza o Bluetooth para registrar os contatos com outros usuários. O próximo passo é escolher Habilitar.
  • Em seguida, o aplicativo vai perguntar se você aceita ativar as notificações de exposição à Covid-19, selecione a opção Ativar"
  • Pronto, agora quando você estiver perto de alguém com Covid-19 vai ser notificado.

Passo a passo instalação app Coronavírus-SUS

SEGURANÇA DO USUÁRIO

Além de segura, a nova funcionalidade conserva a privacidade, tanto do paciente infectado como da pessoa que recebe a notificação da possível exposição com o caso confirmado para a Covid-19. O aplicativo funciona sem rastrear os movimentos da pessoa que testou positivo e sem conhecer sua identidade ou a identidade de quem ela entrou em contato. O aplicativo não tem acesso a nenhuma informação pessoal, como CPF, nome ou número de telefone.
Nenhum dado de geolocalização, incluindo dados de GPS, é coletado. Por isso, o uso do Bluetooth, que detecta quando dois dispositivos estão próximos um do outro  sem revelar onde eles estão. A pessoa receberá notificação se teve contato com alguém contaminado (ou testado positivo para Covid-19) nos últimos 14 dias, sem informação de horário ou tempo específico, justamente para não identificar quem teve a doença. 

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De acordo com o Ministério da Saúde, o aplicativo passou por uma sequência exaustiva de testes pelos fabricantes antes de ser disponibilizado nas lojas para download. Todos os dados são criptografados e salvos localmente no smartphone. Os dados só ficam disponíveis na ferramenta durante o período de 14 dias.
(Com informações do Ministério da Saúde)

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