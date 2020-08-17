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Pandemia

Coronavírus: ES ultrapassa a marca de 100 mil pessoas infectadas

De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa), são 100.859 diagnósticos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 16:59

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 16:59

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo ultrapassou a marca de 100 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, na tarde desta segunda-feira (17). Desde o início da pandemia, 100.859 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período,  2.907 mortes foram contabilizadas. 
Coronavírus: ES ultrapassa a marca de 100 mil pessoas infectadas
Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 1.279 infectados e 33 novos óbitos.
As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.605), Vitória (12.897), Serra (12.780) e Cariacica (9.906).
Ao todo, já foram realizados 211.612 testes, no Espírito Santo, para detectar a infecção pelo novo coronavírus. Desses, 86.214 se recuperaram da Covid-19 e são considerados curados. Ainda conforme a Sesa, a taxa de letalidade é de 2,9%.

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