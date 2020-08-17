Coronavírus: ES ultrapassa a marca de 100 mil pessoas infectadas

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo ultrapassou a marca de 100 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus , na tarde desta segunda-feira (17). Desde o início da pandemia, 100.859 diagnósticos positivos para a Covid-19, doença provocada pelo vírus, foram registrados no Estado. No mesmo período, 2.907 mortes foram contabilizadas.

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Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Só nas últimas 24 horas, foram mais 1.279 infectados e 33 novos óbitos.

As cidades com mais casos são as da Grande Vitória: Vila Velha (14.605), Vitória (12.897), Serra (12.780) e Cariacica (9.906).