84 mil no ES ainda não declaram o IR; prazo termina nesta terça

Para para prestar contas com a Receita Federal termina nesta terça-feira Crédito: Pixabay

De acordo com a conselheira consultiva do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES) Dolores Zamperlini, nesta reta final aumenta o risco dos contribuintes cometerem alguns erros que podem acabar os levando a cair na malha fina.

A principal dica é que só coloque na declaração as despesas que o contribuinte tenha certeza. Se não tem certeza do gasto, ou se não tem comprovante fiscal, é melhor não colocar porque se a Receita chamar para prestar esclarecimentos a pessoa não vai conseguir comprovar o gasto e ter problema, orienta.

Outra questão importante para quem deixa para a última última hora, segundo destaca Zamperlini, é o levantamento dos comprovantes  sejam eles de despesas ou receitas. Hoje as pessoas conseguem a maioria desses comprovantes pela internet, mas ainda assim, quem não conseguir reunir, deve entregar a declaração com o que tem em mãos, para não levar multa, e depois fazer a correção o quanto antes indica a profissional.

Contribuinte tem até as 23h59 para enviar informações ao Fisco. A Receita Federal ressalta que se perderem o prazo de entrega, os contribuintes estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Normalmente o prazo para a entrega termina em abril, mas este ano, por causa do coronavírus, o prazo foi estendido por 60 dias.

Como houve esse aumento do prazo, muita gente ficou despreocupada, mas agora chegou a última hora e ainda tem bastante gente correndo atrás dos documentos. Com certeza se a Receita voltasse a prorrogar o prazo ainda haveria gente deixando para pegar os documentos no último instante, comenta Zamberlini.

RECEITA PAGA SEGUNDO LOTE DA RESTITUIÇÃO

A Receita Federal vai pagar a restituição do Imposto de Renda para 59.546 contribuintes do Espírito Santo. No total, eles vão receber R$ 98,5 milhões. Em todo o Brasil estarão neste segundo lote 3,3 milhões de contribuintes, que vão receber um total de R$ 5,7 bilhões.