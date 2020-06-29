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Imposto de Renda

84 mil no ES ainda não declaram o IR; prazo termina nesta terça

Contribuinte tem até as 23h59 para enviar informações ao Fisco. Multa para quem perder o prazo vai de R$ 165,74 a 20% do imposto devido, segundo a Receita Federal

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 11:13
Prazo para declarar o Imposto de Renda foi prorrogado
Para para prestar contas com a Receita Federal termina nesta terça-feira Crédito: Pixabay
Termina nesta terça-feira (30) o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda e no Espírito Santo, 84 mil contribuintes ainda não enviaram as informações para a Receita Federal. Segundo o Fisco, são esperadas 580 mil declarações neste ano, mas até as 9h desta segunda-feira (29) 495.402 declarações haviam sido entregues.
De acordo com a conselheira consultiva do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES) Dolores Zamperlini, nesta reta final aumenta o risco dos contribuintes cometerem alguns erros que podem acabar os levando a cair na malha fina.
A principal dica é que só coloque na declaração as despesas que o contribuinte tenha certeza. Se não tem certeza do gasto, ou se não tem comprovante fiscal, é melhor não colocar porque se a Receita chamar para prestar esclarecimentos a pessoa não vai conseguir comprovar o gasto e ter problema, orienta.

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Outra questão importante para quem deixa para a última última hora, segundo destaca Zamperlini, é o levantamento dos comprovantes  sejam eles de despesas ou receitas. Hoje as pessoas conseguem a maioria desses comprovantes pela internet, mas ainda assim, quem não conseguir reunir, deve entregar a declaração com o que tem em mãos, para não levar multa, e depois fazer a correção o quanto antes indica a profissional.
Contribuinte tem até as 23h59 para enviar informações ao Fisco. A Receita Federal ressalta que se perderem o prazo de entrega, os contribuintes estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Normalmente o prazo para a entrega termina em abril, mas este ano, por causa do coronavírus, o prazo foi estendido por 60 dias.

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Como houve esse aumento do prazo, muita gente ficou despreocupada, mas agora chegou a última hora e ainda tem bastante gente correndo atrás dos documentos. Com certeza se a Receita voltasse a prorrogar o prazo ainda haveria gente deixando para pegar os documentos no último instante, comenta Zamberlini.

RECEITA PAGA SEGUNDO LOTE DA RESTITUIÇÃO

A Receita Federal vai pagar a restituição do Imposto de Renda para 59.546 contribuintes do Espírito Santo. No total, eles vão receber R$ 98,5 milhões. Em todo o Brasil estarão neste segundo lote 3,3 milhões de contribuintes, que vão receber um total de R$ 5,7 bilhões.

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A maior parte do dinheiro será destinada para contribuintes que têm prioridade legal para o recebimento  acima dos 60 anos, com deficiência física ou mental, doença grave, ou que tenha no magistério a principal fonte de renda. Também vão ser contemplados contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março.

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