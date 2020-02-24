5 dicas para não queimar sua imagem profissional nas redes no carnaval

Fantasias e adereços para bloquinhos de rua e carnaval Crédito: Pedro Permuy

Os blocos de rua, as músicas, o trio elétrico, as fantasias e muita animação, em um dos períodos mais esperados do ano, o carnaval . E, para os adeptos às redes sociais, as selfies, os stories, as curtidas e compartilhamentos também fazem parte da folia, e são indispensáveis para tornar essa época mais especial.

Mas os registros de curtição podem se tornar um pesadelo. Os comportamentos no Instagram, no Facebook e no Twitter durante os dias de festa são capazes prejudicar a sua imagem profissional, e, até mesmo, podem virar motivo de demissão entre os patrões. Fotos comprometedoras, comentários ofensivos, linguajar inadequado, insinuações sexuais e até brincadeiras sobre o trabalho: é preciso tomar cuidado principalmente para não exagerar na bebida e acabar fazendo coisas das quais pode se arrepender depois.

Na visão da professora de Gestão de Pessoas da Universidade Vila Velha (UVV) Marinete Francischeto, é um processo cada vez mais comum que os empregadores estejam atentos às redes sociais dos funcionários, principalmente nas épocas em que deslizes são mais frequentes.

Não tem como não olhar, ninguém ignora mais. Vivemos em um mundo globalizado. Por causa desse mundo de mídias sociais é muito difícil separar o lado pessoal do profissional. E para os profissionais que querem manter o emprego, Marinete afirma que é preciso se adaptar. As redes representam quem somos. São os chamados hábitos ligados a imagem. Então, o que devemos nos perguntar é 'como eu quero me mostrar para o mundo?', aconselha.

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A professora pondera que está é uma questão polêmica, e costuma render muita controvérsia em sala de aula. Nas dinâmicas com os alunos, Marinete diz que expõe dois cenários: no primeiro os estudantes estão em busca de emprego e, apesar de apresentarem um perfil fora do politicamente correto nas redes sociais, a grande maioria acredita que isso não interfere na competência do profissional.

Mas quando a situação é invertida, e os estudantes representam os donos da empresa, muitos afirmam que ficariam com o pé atrás na hora de contratar.

Não há nada que proíba o trabalhador de aproveitar o carnaval, pelo contrário, o período é visto como uma pausa merecida. Para a diretora e assistente de recursos humanos da recrutadora Center Rh, Eliana Machado, os momentos de brincadeira e diversão durante o carnaval podem ser registrados. Mas é preciso "colocar a mão na consciência" e ter noção de que atitudes exageradas podem refletir no ambiente de trabalho.

Para evitar conflitos com o patrão ocorram em pleno carnaval, reunimos dicas dadas pelos profissionais entrevistados. Confira.