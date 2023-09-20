Os motivos para o endividamento de idosos são variados, inclusive custear despesas da família Crédito: rawpixel.com

Your browser does not support the audio element. 37% dos idosos têm contas atrasadas e nome sujo no Espírito Santo

Das 624 mil pessoas com 60 anos ou mais vivendo no Espírito Santo , 230,2 mil estão endividados, segundo dados do Serasa. Isto é, 36,89% dos idosos do Estado estão inadimplentes.

Eles representam 18% do número total de devedores (1.279.037), e os motivos para a inadimplência são variados. Mesmo aqueles que não estão com nome sujo, vivem muitas vezes no limite, com a renda estrangulada.

O diretor-executivo do Sindicato dos Aposentados no Espírito Santo, Jânio Araújo, diz que a situação preocupa porque a própria condição dos idosos, que têm mais gastos com saúde, por exemplo, causa despesas constantes, que, muitas vezes, superam a renda.

“É uma série de fatores. Primeiro, os valores da aposentadoria. A maioria dos nossos aposentados ganha um salário mínimo. E quem ganha acima disso, não tem aumento real, apenas recomposição da inflação. Então, o poder de compra já diminui com essa situação. Agora, imagine ainda que a pessoa idosa precisa comprar remédios, tem alimentação diferenciada, às vezes tem que ajudar a família.”

Jânio Araújo, coordenador-geral do Sindicato dos Aposentados no Espírito Santo Crédito: Bernardo Bracony

Ele explica que, sobretudo durante a pandemia, muitos filhos, sem emprego, acabaram retornando à casa dos pais, que ficaram com a renda ainda mais comprometida.

“Isso tudo tem levado ao endividamento. E, se não bastasse o consignado, tem o crédito pessoal. Tem aposentado recorrendo até a agiota para custear alimentação, remédios. Com esse quadro, é muito difícil o aposentado não estar no quadro de devedores.”

Endividado e com dificuldades para pagar as contas, ele procurou o Sindicato dos Aposentados para descobrir como solucionar a situação.

“Claro que tem muita gente boa no mundo, mas fico decepcionado com o tanto de gente que faz falcatrua em nome da gente. Graças a Deus meus filhos trabalham, mas imagine se eu tivesse mesmo que pegar empréstimo para suprir meus filhos, ou para alguma emergência?”